Cezary Kulesza apeluje po meczu Walia - Polska

Reprezentacja Polski zakończyła zmagania w trzeciej edycji Ligi Narodów. Kadra prowadzona przez Czesława Michniewicza wygrała 1:0 z Walią po golu Karola Świderskiego i zapewniła sobie utrzymanie w najwyższej dywizji. Dodatkowo biało-czerwoni są już pewni losowania z pierwszego koszyka na el. Euro 2024. - Trzon kadry jest znany. Ale liczę, że w najbliższych tygodniach reszta sprawi, że będę miał pozytywny ból głowy - mówił Czesław Michniewicz na pomeczowej konferencji prasowej.

Cezary Kulesza, prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej, zabrał głos po meczu Polski z Walią (1:0) w ostatniej kolejce Ligi Narodów. Kulesza wyraźnie przestrzega przed tym, że biało-czerwoni będą mieli nieco łatwiejsze zadanie na mistrzostwach świata w Katarze. "Zachowujemy pokorę, bo na mundialu czeka nas dużo trudniejsze zadanie. Cieszy mnie dobra reakcja zespołu, pozostanie w dywizji A Ligi Narodów i fakt, że będziemy losowani z I koszyka w el. ME 2024" - pisze Kulesza.

Prezes polskiej federacji postanowił docenić też polskich kibiców, którzy licznie wspierali kadrę na Cardiff City Stadium. "Dziękuję polskim kibicom za wsparcie i wspaniały doping w Cardiff" - dodał. Teraz przed Polakami został tylko jeden test przed rozpoczęciem mundialu w Katarze. Rywalem kadry prowadzonej przez Czesława Michniewicza będzie Chile, a spotkanie odbędzie się 16 listopada, czyli na sześć dni przed pierwszym meczem z Meksykiem w grupie MŚ.

Cezary Kulesza przyznał w rozmowie z Sport.pl, że liczy na to, że Polska tym razem nie zakończy gry w wielkim turnieju na fazie grupowej. - Nie chciałbym, żeby to się powtórzyło. Dlatego teraz celem podstawowym musi być awans do fazy pucharowej. Każda z 32 reprezentacji ma podobny cel, to wszyscy doskonale wiemy. Dlatego też z nikim nie będzie łatwo, nawet z Arabią Saudyjską. Wszyscy przyjeżdżają po to, by wygrywać - mówił prezes PZPN.