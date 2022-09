Michniewicz po meczu z Walią powiedział, co naprawdę myśli o polskiej piłce. Na żywo

Polacy wygrali z Walią po golu Karola Świderskiego i zapewnili sobie utrzymanie w najwyższej dywizji Ligi Narodów. Kadra Czesława Michniewicza jest pewna losowania z pierwszego koszyka eliminacji Euro 2024. Selekcjoner był zadowolony po spotkaniu w Cardiff. - Takie mecze, jak z Belgią czy Holandią, nas rozwiną. Trzeba się uczyć od najlepszych - mówił Michniewicz.

Michniewicz wytyka błędy w polskim szkoleniu. "Dlaczego o tym nie dyskutujemy?"

Selekcjoner w rozmowie z Polsatem Sport odniósł się do dyskusji o ustawieniu i wypunktował błędy w szkoleniu. - Dlaczego nie dyskutujemy o tym, że nie wychowujemy skrzydłowych, którzy potrafią grać jeden na jednego, wejść w drybling i dośrodkować? Dlaczego nie mamy lewego obrońcy? Jeśli cały świat gra wahadłami, to dlaczego my nie szkolimy wahadłowych? W młodzieżówkach i rozgrywkach ligowych nic ciekawego się nie pojawiło. Trzeba nad tym pomyśleć - powiedział.

Szkoleniowiec odniósł się też wydarzeń na boisku, a konkretnie do okazji Szymona Żurkowskiego z 18. minuty, kiedy dostał świetne podanie, ale nieumiejętnie zabrał się z piłką, przez co nie pokonał bramkarza Walii. - Musimy wykorzystywać takie sytuacje. Nie stać nas na ich marnowanie, bo na mundialu poziom będzie taki, że wielu takich okazji się nie doczekamy - dodał Michniewicz. - Mam dużo odpowiedzi po tych meczach. Jedną z nich jest, że jeśli gramy z takim zaangażowaniem i prowadzimy bezpośrednią grę, to jesteśmy w stanie wygrywać - skwitował selekcjoner.

Przed reprezentacją Polski został już tylko jeden sprawdzian przed mistrzostwami świata w Katarze. Kadra zagra towarzysko z Chile 16 listopada, czyli sześć dni przed rozpoczęciem mundialu. Pierwszym rywalem Polaków w grupie będzie Meksyk. To spotkanie rozpocznie się 22 listopada o godzinie 17:00.