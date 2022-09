Polska może trafić do grupy śmierci el. Euro 2024. Potężny zestaw

Polska musiała wygrać z Walią i liczyć na korzystne wyniki w innych grupach, by znaleźć się w 1. koszyku el. Euro 2024. I to się udało. Dzięki temu reprezentacja Polski będzie co najmniej 11. w klasyfikacji generalnej Ligi Narodów - rozstawionych jest 10 czołowych drużyn, ale w tym gronie znajdą się Niemcy, czyli gospodarz Euro 2024 (który nie bierze udziału w eliminacjach). Ostateczną klasyfikację LN poznamy po wtorkowych meczach.

REKLAMA

Zobacz wideo Kogo podziwia Milik? "Zawsze on był moim idolem"

Ale, przechodząc do el. Euro 2024: już wiadomo, że w 1. koszyku znajdą się:

Chorwacja i Holandia (finaliści LN, trafią do grupy pięciozespołowej)

Węgry i Włochy (walczą ze sobą o awans do turnieju finałowego LN)

Hiszpania i Portugalia (walczą ze sobą o awans do turnieju finałowego LN)

Belgia

Dania

Polska

Czechy lub Szwajcaria (grają bezpośredni mecz)

Drugi koszyk:

Czechy lub Szwajcaria (gorszy z tej pary)

Austria

Bośnia i Hercegowina

Anglia

Francja

Izrael

Walia

Drugi lub trzeci koszyk (trzy najlepsze drużyny trafią do drugiego koszyka, pozostałe do trzeciego):

Albania

Finlandia

Islandia

Czarnogóra

Norwegia

Szkocja

Serbia

Ukraina

Trzeci koszyk:

Armenia

Irlandia

Rumunia

Słowenia

Szwecja

Czwarty koszyk:

Azerbejdżan

Wyspy Owcze

Gruzja

Grecja

Kazachstan

Luksemburg

Turcja

Czwarty lub piąty koszyk (trzy najlepsze ekipy trafią do czwartego koszyka, reszta do piątego):

Bułgaria

Cypr

Kosowo

Macedonia Płn.

Irlandia Płn.

Słowacja

Piąty koszyk:

Białoruś

Estonia

Gibraltar

Łotwa

Litwa

Malta

Mołdawia

Szósty koszyk:

Andora

Liechtenstein

San Marino

W eliminacjach łącznie wezmą udział 53 drużyny (wszystkie w UEFA poza wykluczoną Rosją i Niemcami, które są gospodarzem). Pierwszych pięć koszyków ma po 10 drużyn, a ostatni, najsłabszy, tylko trzy ekipy. Siedem grup (A-G) będzie miało po pięć zespołów (i na pewno do tych grup trafią finaliści LN), a trzy grupy po sześć zespołów (H-J).

Grupa marzeń i grupa śmierci dla reprezentacji Polski

Polska, znajdując się w pierwszym koszyku, teoretycznie powinna trafić na słabszych rywali. I to jest rzeczywiście możliwe: np. możliwa jest grupa Polska, Izrael, Armenia, Luksemburg, Gibraltar i San Marino - wtedy awans na Euro 2024 byłby obowiązkiem.

Ale w losowaniu czyhają też pułapki, a zwłaszcza w drugim koszyku, gdzie wylądowały Francja czy Anglia. Niespodzianki czyhają również w dalszych koszykach, a przed tym nie ochroni nawet pierwszy koszyk (który i tak jest ogromnym ułatwieniem). Możliwa jest grupa:

Polska, Francja, Serbia, Turcja, Słowacja (aż cztery ekipy z tego grona grały na ostatnim Euro, a Serbia awansowała na MŚ 2022)

czy:

Polska, Anglia, Ukraina / Norwegia, Grecja, Irlandia Płn.

Kluczowe w losowaniu - które odbędzie się 9 października - wydaje się uniknięcie Anglii i Francji z drugiego koszyka oraz trafienie na możliwie najsłabszego rywala z trzeciego koszyka (to np. Albania, Armenia czy Czarnogóra); w dalszych koszykach znajdują się rywale, których pokonanie jest obowiązkiem, jeśli chce się zagrać na mistrzostwach Europy.

Do Euro 2024 awansują po dwie najlepsze drużyny z każdej grupy (gdzie rozgrywki potrwają od 23 marca do 21 listopada 2023 roku). W marcu 2024 roku rozegrane zostaną baraże, gdzie o trzy ostatnie miejsca powalczy 12 drużyn. O udziale decyduje pozycja w Lidze Narodów - pierwszeństwo występu mają zwycięzcy grup Ligi Narodów (z każdej dywizji).

To oznacza, że już w tej chwili zapewnione baraże mają:

Chorwacja, Holandia oraz lepsi z par Węgry - Włochy i Portugalia - Holandia (dywizja A)

Izrael, Bośnia i Hercegowina i lepsi z par Norwegia - Serbia i Szkocja - Ukraina (dywizja B)

Turcja, Grecja, Kazachstan, Gruzja (dywizja C)

Ale Polska - jeśli powinie jej się noga w eliminacjach i nie zajmie co najmniej 2. miejsca w grupie - i tak powinna zagrać w barażach. Wszystko dlatego, że w LN zajmie 10. lub 11. miejsce i wystarczy, że do Euro 2024 awansuje sześć lub siedem lepszych ekip z klasyfikacji LN. Klasyfikacji, która na ten moment wygląda następująco (najpierw liczy się pozycja w grupie, a następnie liczba punktów i bilans bramkowy):

Holandia 6 meczów 16 pkt Chorwacja 6 meczów 13 pkt Portugalia 5 meczów 10 pkt Węgry 5 meczów 10 pkt Dania 6 meczów 12 pkt Belgia 6 meczów 10 pkt Hiszpania 5 meczów 8 pkt Włochy 5 meczów 8 pkt Polska 6 meczów 7 pkt Niemcy 5 meczów 6 pkt Szwajcaria 5 meczów 6 pkt Francja 6 meczów 5 pkt Austria 6 meczów 4 pkt Czechy 5 meczów 4 pkt Anglia 5 meczów 2 pkt Walia 6 meczów 1 pkt

A że mówimy o najlepszych europejskich reprezentacjach, to trudno wyobrazić sobie, by na Euro 2024 nie awansowało kilka zespołów, które są przed Polską. Ba, o udziale w barażach może myśleć nawet Walia. Co ciekawe, w pierwszej edycji Ligi Narodów do Euro 2020 awansowało aż 19 z 22 najlepszych reprezentacji - co oznacza, że sama obecność w dywizji A niemal gwarantuje udział w barażach.