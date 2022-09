Lewandowski pod wrażeniem. Perełka w kadrze. "Ma naprawdę świetną lewą nogę"

Ufff, udało się! Tak miał wyglądać ten wieczór w Cardiff. Reprezentacja Polski pokonała Walię 1:0 po golu Karola Świderskiego, a to zwycięstwo pozwoliło biało-czerwonym nie tylko utrzymać się w dywizji A Ligi Narodów, ale też wywalczyć rozstawienie w pierwszym koszyku w eliminacjach do Euro 2024.

Świderski ocenił podanie od Lewandowskiego. "Coś wyjątkowego"

Lewandowski chwali Kiwiora

"Nie układał mu się ten mecz. W pierwszych 20 minutach zepsuł dwie nieźle zapowiadające się akcje Polaków prostymi błędami technicznymi. Chwilę później po rzucie wolnym wykonywanym przez Zielińskiego zamiast głową, strzelił barkiem i obronił to Hennessey. Ale w decydującym momencie pokazał klasę, zaliczając fantastyczną asystę przy golu Świderskiego" - pisał o Robercie Lewandowski Jakub Seweryn. Dziennikarz Sport.pl przyznał mu notę 3,5 w skali 1-6. A co miał do powiedzenia kapitan reprezentacji Polski?

- Cel minimum został zrealizowany, czyli utrzymanie się w dywizji A. A co do meczu, to zagraliśmy nieco prościej i bardziej efektywnie. Zdajemy sobie sprawę, że ten potencjał nie jest jeszcze w pełni wykorzystany. Widzimy, że mamy lekkie problemy ze stwarzaniem akcji ofensywnych. Nad tym musimy myśleć, by to poprawić. Utrzymywanie przy piłce wyglądało naprawdę bardzo dobrze, ale raczej brakuje tej kropki nad i, tego ostatniego zagrania w pole karne, oddania strzału. Za małą liczbą zawodników atakujemy. Brakuje czasem tych opcji w ofensywie - komentował Lewandowski dla TVP Sport.

Lewandowski ocenił też dwóch kolegów z zespołu. - Współpraca ze Świderskim? Dostałem super piłkę od "Kiwiego" [Jakub Kiwior - red.] i wiedziałem, że będzie trochę ciężka do utrzymania, a dostrzegłem, że "Świder" jest na dobrej pozycji, by wbiec między obrońców. Musimy próbować więcej takich sytuacji, żeby takie piłki grać na pamięć - powiedział Lewandowski i po chwili pochwalił Kiwiora.

- Jak go zobaczyłem, po meczu z Holandią (0:2). To mu powiedziałem: "Chłopie, ty nie przyjechałeś na kadrę, ty przyjechałeś tutaj, by grać w pierwszym składzie. Ma naprawdę świetną lewą nogę i może nam się przydać w kadrze. Oczywiście, nie chcę go teraz zbyt zachwalać, bo czasem media nadają moim wypowiedziom zbyt dużej wagi. Ale on ma pokorę, chce się rozwijać i szybko wyciąga wnioski, a także chce się uczyć. To najważniejsze - podsumował Lewandowski.

Słowa Szczęsnego szybko zostały zweryfikowane. Michniewicz aż machnął ręką

Walia - Polska 0:1 (0:0)

Bramka: Świderski (58.)

Walia: Hennessey - Roberts (85. Thomas), Rodon, Cabango, Norrington-Davies Ż (58. Moore Ż) - James, Morrell, Levitt (72. Colwill), Williams Ż - Johnson Ż, Bale.

Polska: Szczęsny - Bednarek, Glik Ż, Kiwior - Bereszyński Ż (90. Gumny), Żurkowski (83. Szymański), Krychowiak Ż, Zalewski - Zieliński - Świderski (65. Piątek), Lewandowski.

W innym meczu dywizji A grupy 4 Holandia wygrała z Belgią 1:0 (0:0). Jedynego gola strzelił Virgil van Dijk. Holendrzy wygrali grupę z aż 16 punktami. Drugie miejsce zajęła Belgia (10), trzecie Polska (7), a ostatnie Walia (1).