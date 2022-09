Eksperci reagują po meczu Polaków. "Człowiek, który zatrzymał Walię"

Reprezentacja Polski wygrała 1:0 z Walią po bramce Karola Świderskiego i zapewniła sobie utrzymanie w dywizji A Ligi Narodów. Poza tym kadra prowadzona przez Czesława Michniewicza ma już pewne miejsce w pierwszym koszyku w el. Euro 2024. "Robert Lewandowski w końcu się doczekał. W drugim z siedmiu meczów za kadencji Czesława Michniewicza kadra zaczęła spotkanie w ustawieniu z dwójką napastników" - pisze Bartłomiej Kubiak, dziennikarz Sport.pl.

"Siedem punktów, utrzymanie w dywizji A LN, jedziemy na MŚ. Daleki jestem od hurraoptymizmu, ale to, czego potrzebujemy, to dalsza przebudowa, odmładzanie i czas. Bo 4 lata to 4 selekcjonerów. Jałowe dyskusje o ustawieniu, czy tęsknoty za Sousą - beze mnie" - pisze Szymon Ratajczak, komentator Viaplay.

"Piękny gol po akcji bez przyjęcia Kiwior - Lewandowski - Świderski. Mądry plan taktyczny i wzorowa dyscyplina gry całej druźyny zapewniła dalszą rywalizację w grupie A Ligi Narodów. Serdeczne gratulacje dla wszystkich! To zwycięstwo daje nadzieję, która jest zawsze matką oczekiwań" - podsumowuje Andrzej Strejlau.

"Nie pamiętam tak dobrego meczu Szczęsnego w kadrze od dawna. Od… meczu z Niemcami? Wielki dziś jest" - pisze Żelisław Żyżyński o jednym z najlepszych piłkarzy tego meczu.

"Poza paroma indywidualnymi pozytywami mecz z Walią daje nawet tyle samo znaków ostrzegawczych przed MŚ co Holandia, biorąc poprawkę na różnicę klasy rywali. Bądźmy szczerzy. Szczęsny TOP" - twierdzi Kamil Rogólski.

"Walijczycy głównie dzięki swojemu bramkarzowi wygrali baraż z Ukrainą i pojadą na mundial. Dzisiaj dzięki bramkarzowi rywali wylatują z dywizji A Ligi Narodów. Ot, suma szczęścia wychodzi na prawie na zero. Prawie, bo jednak lepiej wygrać baraż i przegrać w LN, niż na odwrót" - pisze Paweł Karpiarz, dziennikarz Sport.pl.

"To było to zgrupowanie, po którym trochę spokoju będzie miał pan piłkarz Piotr Zieliński. Zasłużył" - pisze Łukasz Wiśniowski z Canal+ Sport.

"Szczęsny - człowiek, który zatrzymał Walię" - podkreśla Jerzy Chromik.

"Nie ma co marudzić, ze Walia osłabiona, młoda, albo że Szczęsny tyle razy ratował. Od tego jest dobry bramkarz, a zwycięstwo o utrzymanie w dywizji i walcząc o pierwszy koszyk, na takim terenie, przeciwko tak naładowanemu rywalowi musi zostać docenione. Brawo piłkarze" - pisze Michał Kołodziejczyk, dyrektor Canal+ Sport.

"Czas odszczekać to i owo: jednak Świderski obok RL9 a nie MILIK" - pisze Janusz Basałaj z "Meczyków".

"Taki mały „fortel" z Lewandowskim ze plecami Świderskiego (bo to logiczny wybór nr 2 obok RL9) z potencjałem na zaskakiwanie rywala. Albo sam będzie miał więcej przestrzeni do gry (a klepnąć, uderzyć i zagrać kombinacyjnie potrafi), albo obrońcy zgłupieją i ich powyciąga" - zauważył Marcin Borzęcki z Viaplay.

"Końcówka - nerwówka i desperacka obrona, zbyt głębokie cofnięcie się po ślicznej akcji bramkowej, ale dobrze, że udało się wygrać. Szczęsny - absolutny top. Kiwior - zdecydowany wygrany zgrupowania, na którym świetnie wyglądał też Zieliński" - twierdzi Jakub Kręcidło, dziennikarz Canal+ Sport.

"To był w końcu Wojtek Szczęsny na jakiego czekałem w reprezentacji od lat. Forma już mundialowa. Teraz tylko i aż utrzymać dyspozycję" - pisze Piotr Koźmiński z portalu WP SportoweFakty.

"Cel został zrealizowany i trudno narzekać na wynik, ale Walijczycy dominowali, stwarzali sobie okazje, wchodzili w pole karne tak, jak szukali tego Holendrzy. W czwartek rywal był lepszy i to wykorzystał. Dobrze, że grania było momentami więcej i coś się buduje na lewej stronie" - pisze Michał Zachodny z Viaplay.

"Szczęsny wyglądał dzisiaj tak, że moglibyśmy jeszcze godzinę grać, a i tak by zamknął bramkę. Najlepszy dzisiaj" - uważa Mateusz Michniewicz, syn selekcjonera reprezentacji Polski.

"Utrzymanie w dywizji A, pierwszy koszyk w eliminacjach Euro, za rogiem mundial. Moja optymistyczna część nakazuje mi znów wierzyć" - pisze Sebastian Chabiniak z Eleven Sports.