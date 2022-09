Bale ocenił Lewandowskiego. Z wielką klasą

W niedzielny wieczór reprezentacja Polski zmierzy się w Cardiff z Walią w ostatnim meczu Ligi Narodów w sezonie 2022/23. Stawką tego spotkania będzie utrzymanie w dywizji A LN (Polacy nie mogą tego meczu przegrać), a także rozstawienie w 1. koszyku eliminacji do Euro 2024, do którego biało-czerwoni potrzebują wygranej nad Walijczykami, a także korzystnych wyników w innych grupach.

Znamy skład Polaków na Walię. Trzy zmiany po Holandii

- Spodziewam się, że obie ekipy spróbują wygrać ten mecz. Myślę, że trenerzy i piłkarze powiedzą, że nie gra się w spotkaniu po to, by je zremisować. Dlatego jestem przekonany, że drużyny będą starały się zdobyć jak najwięcej bramek i stracić jak najmniej. Nastawiam się na ekscytującą grę - powiedział Gareth Bale w rozmowie z TVP Sport.

107-krotny reprezentant Walii odniósł się także do kapitana Polaków - Roberta Lewandowskiego.

- Przez wiele lat Lewandowski pokazuje, że jest zdolny do zdobywania bramek w każdej chwili. Ale potraktujemy go, jak innych zawodników. Robert to zawodnik światowej klasy i pokazał, że jest sprawdzonym strzelcem. Uważam, że on naprawdę nie musi nikomu niczego udowadniać. To świetny zawodnik i nie mogę się doczekać, aby zagrać przeciwko niemu - oświadczył Bale.

Wszystko albo nic. Gdzie oglądać mecz Walia - Polska? [TRANSMISJA, STREAM]

Tabela grupy 4. dywizji A Ligi Narodów:

Holandia 13 pkt, bramki 13:6 Belgia 10 pkt, 11:7 Polska 4 pkt, 5:12 Walia 1 pkt, 6:10

Co musi się stać, by Polacy utrzymali się w najwyższej dywizji?

O wszystkim decydować będzie ostatni mecz. Jeśli zespół Michniewicza chce pozostać w dywizji A, to nie będzie mógł przegrać z Walią na wyjeździe. Do sukcesu potrzebny będzie więc co najmniej remis (w przypadku równej liczby punktów decyduje bilans spotkań bezpośrednich, a następnie bilans bramek, który Walia będzie miała lepszy w przypadku wygranej). Co ciekawe, nawet gdyby Walia pokonała w czwartek Belgię (było 1:2), to by nie zmieniło sytuacji Walijczyków ani Polaków - nadal zwycięstwo w ostatnim meczu dawałoby Walii trzecie miejsce, a Polakom wystarczyłby remis.

Początek meczu Walia - Polska o godzinie 20:45. Relacja na żywo na Sport.pl, a także w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.