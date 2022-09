Wszystko albo nic. Gdzie oglądać mecz Walia - Polska? [TRANSMISJA, STREAM]

Trzecia edycja Ligi Narodów zmierza w decydującą fazę. Reprezentacja Polski przegrała 0:2 z Holandią w przedostatniej kolejce fazy grupowej po bramkach Cody'ego Gakpo oraz Stevena Bergwijna. Kadra prowadzona przez Czesława Michniewicza musi co najmniej zremisować z Walią, żeby zapewnić sobie utrzymanie w najwyższej dywizji. A co musi się stać, by biało-czerwoni byli w pierwszym koszyku el. Euro 2024? To tłumaczymy TUTAJ. <<<

REKLAMA

Zobacz wideo Tak Robert Lewandowski podsumował przegrany mecz Polska - Holandia. Dużo do poprawy!

Liga Narodów. Czesław Michniewicz szokuje. Michał Skóraś na prawym wahadle?

Czesław Michniewicz zdecydował, że nie skorzysta z siedmiu piłkarzy przy okazji meczu z Walią w ostatniej kolejce Ligi Narodów. Poza kadrą na to spotkanie znalazł się m.in. Karol Linetty, Przemysław Frankowski, Mateusz Klich czy Paweł Dawidowicz. Z kolei w kadrze Polski znalazło się miejsce dla Szymona Żurkowskiego, Tomasza Kędziory i Jakuba Piotrowskiego.

Wszystko wskazuje na to, że reprezentacja Polski wyjdzie trójką obrońców na mecz z Walią w Cardiff. "Nie z czwórką, a znowu z trójką obrońców. I wszystko wskazuje, że na prawym wahadle z Michałem Skórasiem, który zadebiutuje od pierwszej minuty. Tak na wyjeździe przeciwko Walii, w ostatnim spotkaniu tej edycji Ligi Narodów, ma zagrać reprezentacja Polski" - poinformowali Bartłomiej Kubiak i Dominik Wardzichowski, wysłannicy Sport.pl w Cardiff.

Liga Narodów. Gdzie i kiedy oglądać mecz Walia - Polska?

Mecz Walia - Polska odbędzie się w niedzielę 25 września o godzinie 20:45. Transmisja będzie dostępna do obejrzenia w Polsacie Sport Premium 1, TVP 1, TVP Sport oraz na stronach polsatboxgo.pl i sport.tvp.pl. Zapraszamy do śledzenia relacji na żywo w Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.