Decydujący mecz Polaków w Lidze Narodów. Kiedy i gdzie oglądać Walia - Polska? [TRANSMISJA TV, STREAM ONLINE]

W poprzednim meczu Ligi Narodów reprezentacja Polski przegrała 0:2 z reprezentacją Holandii. Zawodników Czesława Michniewicza czeka spotkanie z Walią, którą wyprzeda jedynie o trzy punkty. W razie zwycięstwa rywali Polska spadnie z dywizji A Ligi Narodów.

Polska zagra z Walią w Lidze Narodów. Czy biało- czerwoni utrzymają się w dywizji A?

Reprezentacja Polski jedyny mecz w tegorocznej Lidze Narodów wygrała u siebie z Walią. Pokonaliśmy rywali 2:1, chociaż to oni prowadzili aż do 72. minuty meczu. Bramki dla naszej drużyny zdobywali Jakub Kamiński i Karol Świderski. W dzisiejszym meczu rozstrzygnie się kwestia utrzymania w dywizji A Ligi Narodów. Polska, w Cardiff potrzebuje przynajmniej zremisować, by postać w elicie. W razie zwycięstwa Walijczyków to oni zapewnią sobie utrzymanie, a Polska w następnej edycji rozgrywek zagra w dywizji B. Do tej pory Walia przegrała cztery z pięciu spotkań, a jedyny punkt zdobyła w czerwcu, sensacyjnie remisując z Belgią 1:1. Ostatnie spotkanie naszych dzisiejszych rywali to porażka na wyjeździe, również z Belgią, 1:2. W ostatnich pięciu meczach pomiędzy Polską i Walią zawsze górą byli biało- czerwoni. Ostatni raz z Walią przegraliśmy w 1973.

Liga Narodów. Walia- Polska. Gdzie oglądać? Transmisja TV, stream online

Spotkanie pomiędzy reprezentacjami Walii i Polski zaplanowano na niedzielę 25 września na godzinę 20:45. Mecz odbędzie się na Cardiff City Stadium w stolicy Walii. Mecz będzie można obejrzeć w TVP 1, TVP Sport oraz Polsacie Sport Premium 1. Transmisja online będzie natomiast dostępna na stronie sport.tvp.pl oraz na platformie Polsat Box Go. Zapraszamy również do śledzenia relacji tekstowej na Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.