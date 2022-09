Szczere wyznanie Wojciecha Szczęsnego: Zdarzyło mi się to pierwszy raz w karierze

O problemach Wojciecha Szczęsnego informowaliśmy już w piątek. - Ma ślady na ręce po ataku Holendra. Jest pościerana, ale to nic groźnego. Początkowo bolała go też głowa, ale z nią jest wszystko w porządku - usłyszeliśmy ze sztabu kadry. W sobotę bramkarz reprezentacji Polski potwierdził, że wciąż odczuwa skutki ataku Wouta Weghorsta. - I to mocno, ale nie na tyle mocno, żeby nie zagrać z Walią - odpowiedział na nasze pytanie.

REKLAMA

Zobacz wideo Najlepsze podsumowanie reprezentacji Polski. "Wciąż nie dowierzam"

Gdy zapytaliśmy go o ocenę swojej reakcji, gdy dopadł Holendra, popchnął go i po prostu stracił nad sobą kontrolę, odpowiedział z dużą powagą. - Bardzo rzadko tracę nerwy na boisku, zdarzyło mi się to chyba pierwszy raz w karierze. Ale są sytuacje, w których nie ryzykuje się zdrowia przeciwnika. Przy prowadzeniu 2:0, dwa miesiące przed mundialem, to zdrowie przeciwnika jest ważniejsze, a nie pokazanie charakteru - przyznał niezwykle szczerze. - Ale po meczu podaliśmy sobie ręce - uciął.

Wojciech Szczęsny: Jak będę kiedyś selekcjonerem...

Szczęsny dostał też pytanie o ustawienie reprezentacji Polski. - Zdecydowanie za długo i za dużo dyskutujemy o formacji. Ważne, żeby każdy piłkarz wykonywał swoje zadania. Niezależnie od ustawienia. Jak będę kiedyś selekcjonerem, a raczej nie mam takich ambicji, to wtedy będę ustawiał zespół. Na razie wiem, na jakiej pozycji gram - żartował w swoim stylu bramkarz reprezentacji Polski.

Początek meczu Walia - Polska w niedzielę o 20.45.