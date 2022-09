Nicola Zalewski napisał tak, że łzy cisną się do oczu. "Tęsknię"

24 września 2021 roku Nicola Zalewski przeżył ogromną osobistą tragedię. Po ciężkiej walce z nowotworem, zmarł jego ojciec, Krzysztof Zalewski. Zaledwie trzy tygodnie wcześniej pan Krzysztof oglądał z wysokości trybun, jak jego syn debiutuje w reprezentacji Polski w meczu eliminacji mistrzostw świata z San Marino. Było to jego wielkie marzenie.

Nicola Zalewski wspomina zmarłego ojca. Zamieścił w sieci poruszający wpis

W sobotę mija dokładnie rok od śmierci ojca piłkarza. Nicola Zalewski z tej okazji zamieścił w mediach społecznościowych zdjęcie, na którym widać wzruszonego Krzysztofa Zalewskiego ze wspomnianego meczu z San Marino. Fotografii towarzyszy niezwykle emocjonalny i poruszający wpis.

"Mija rok, odkąd cię nie ma, a wydaje się, jakby to było wczoraj. Spójrz na to zdjęcie... Zawsze było to twoim marzeniem, NASZYM marzeniem. Mówiłeś mi: „Czekam tylko na twój debiut w reprezentacji, później mogę odejść". Dzisiaj żyję naszym marzeniem, wiedząc, że zawsze jesteś ze mną, chociaż nie ma cię fizycznie. Ile wspólnie spędzonych dni, ile śmiechu, rozmów, radości i smutków… Zawsze razem, bo to nas wyróżniało. Jestem dzisiaj jaki jestem dzięki tobie i twoim naukom. Sprawiłeś, że doceniam wartość każdej rzeczy, każdej osoby i każdej chwili. Jestem pewien, że jesteś ze mnie dumny. Bardzo za tobą tęsknię, Tato" - czytamy.

Nicola Zalewski dotychczas rozegrał w reprezentacji Polski sześć meczów. Ostatni w czwartek, przeciwko Holandii. Na boisku spędził 79. minut, jednak nie był w stanie odmienić losów rywalizacji i Biało-Czerwoni przegrali 0:2. Szansę na kolejny występ będzie miał już w niedzielę. Nasza kadra zmierzy się na wyjeździe z Walią w meczu, który zadecyduje o tym, czy utrzymamy się w dywizji A Ligi Narodów.

