Michniewicz poruszony przed meczem z Walią. "Robimy z tego narodową dyskusję"

- Dzień dobry, już mieliśmy chyba okazję spotkać się w Glasgow - selekcjoner Czesław Michniewicz poznał tłumacza, który w sobotę po południu czekał na niego i na Wojciecha Szczęsnego w sali konferencyjnej na stadionie w Cardiff. To tutaj w niedzielę o 20.45 reprezentacja Polski zmierzy się z Walią, w ostatnim meczu tej edycji Ligi Narodów. Istotnym dla obu reprezentacji, bo decydującym o tym, kto utrzyma się w najwyższej dywizji.

REKLAMA

Zobacz wideo Tak Robert Lewandowski podsumował przegrany mecz Polska - Holandia. Dużo do poprawy!

Lewandowski i Milik odwrócili głowy. "Tylko się za was wstydzimy" [WIDEO]

- Ja tu nie widzę żadnej rozbieżności zdań. Zgadzam się z Robertem Lewandowskim, że gra dwójką napastników bywa skuteczna. Ostatnio z Holandią też była... Przez 10 minut, ale później to już nie wyglądało aż tak dobrze - powiedział na wstępie Czesław Michniewicz, który zapytany został o ustawienie reprezentacji Polski. - Jakim zagramy przeciwko Walii? Spróbujemy takim, żeby było skuteczne - odparł tajemniczo selekcjoner.

Od razu wtrącił się Szczęsny. - Mam wrażenie, że zbyt wiele rozmawiamy o ustawieniu - powiedział bramkarz Juventusu. A po nim znowu mówił Michniewicz. - Robimy z tego narodową dyskusję, a dla mnie, jako trenera, nie ma znaczenia, czy z Walią zagramy trójką, czy czwórką obrońców. Dla mnie ważne jest, jak wykonujemy swoje zadania na boisku, a nie to, w jakim gramy ustawieniu.

Lewandowski sam wywołał temat ustawienia

Ale temat ustawienia wywołali nawet nie tyle dziennikarze, ile Lewandowski - po meczu z Holandią, kiedy kapitan reprezentacji Polski pochwalił przejście na dwóch napastników. - Przez 10 minut dobrze to wygladało - przyznał Lewandowski, nawiązując do wspólnej gry z Arkadiuszem Milikiem, który pojawił się na boisku po przerwie

Może i dobrze, ale nie miało to wielkiego przełożenia na statystyki. Przede wszystkim te najważniejsze, czyli gole, a nawet strzały, bo Lewandowski czwartkowy mecz kończył bez choćby jednego uderzenia. - Mieliśmy plan, by doprowadzać Roberta do pola karnego. I też nas to martwi, że nie miał okazji. Ale jeśli pytacie mnie, co mnie martwi najbardziej, to przede wszystkim wynik. A za nim idzie wiele rzeczy, które nie funkcjonowały tak, jakbyśmy chcieli. Albo funkcjonowały w pojedynczych akcjach, czyli zdecydowanie zbyt krótko - mówił selekcjoner o Holandii. A na temat meczu z Walią dodał: - Potrzebujemy punktu, by zostać w tym miejscu, w którym jesteśmy. Tylko punktu i aż punktu.

Początek meczu Walia - Polska w niedzielę o 20.45.