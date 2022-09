Kontuzja Recy. Rzecznik PZPN zabiera głos. "Nie ma sensu"

Arkadiusz Reca całe spotkanie reprezentacji Polski przeciwko Holandii obejrzał z wysokości trybun. 27-latek nie znalazł się w kadrze meczowej ekipy Czesława Michniewicza. W piątek razem z Mateuszem Łęgowskim wyjechał ze zgrupowania. O ile w przypadku debiutanta przyczyną jest zapotrzebowanie drużyny do lat 21, o tyle Reca jest niezdolny do gry z powodu kontuzji.

Kwiatkowski tłumaczy nieobecność Recy: "Poczuł ból na jednym z treningów"

O przyczynach absencji zawodnika włoskiej Spezii przed kamerami Polsatu Sport opowiedział rzecznik PZPN Jakub Kwiatkowski. - Wczoraj w ogóle nie było go w kadrze meczowej. On na jednym z treningów tutaj po przyjeździe poczuł ból, taka kontuzja mięśniowa, no i dalej czuje dyskomfort. - wyjaśnił Kwiatkowski. - Był jeszcze rano plan, żeby przyjechał na boisko i przeprowadził ćwiczenia biegowe, ale zawodnik po rozmowie z lekarzem i w porozumieniu z klubem, podjął decyzję, że dzisiaj wyjedzie, wróci do klubu, tam będzie przechodził rehabilitację. Nie ma sensu, żeby z nami zostawał, leciał do Cardiff, gdzie i tak wiadomo, że jego występ byłby wykluczony - dodał.

Kontuzja Recy komplikuje plany Czesława Michniewicza

Arkadiusz Reca był obok Nicoli Zalewskiego jedynym nominalnym lewym wahadłowym powołanym przez Czesława Michniewicza na wrześniowe zgrupowanie. W czwartek do 79. minuty na tej pozycji zagrał piłkarz AS Romy, a następnie zmienił go Michał Skóraś z Lecha Poznań. W niedzielnym meczu z Walią (początek o 20.45) selekcjoner mógłby także zdecydować się na wariant często stosowany przez Jerzego Brzęczka, w którym na lewej stronie obrony występował prawonożny Bartosz Bereszyński.

Reca w kadrze narodowej zagrał dotychczas 15 spotkań. Ostatni raz pojawił się na boisku w jej barwach w towarzyskim meczu ze Szkocją (1:1) na początku kadencji trenera Michniewicza w marcu tego roku. Gracza Spezii wielokrotnie z gry w reprezentacji wykluczały urazy, tak jak ma to miejsce teraz.

