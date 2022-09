Polscy piłkarze z "brązowymi gaciami". Ostry komentarz byłego kadrowicza. Bolesny

Reprezentacja Polski zaliczyła trzecią porażkę w tej edycji Ligi Narodów. Zespół prowadzony przez Czesława Michniewicza przegrał 0:2 z Holandią po bramkach Cody'ego Gakpo oraz Stevena Bergwijna. Aby biało-czerwoni utrzymali się w najwyższej dywizji, wystarczy zremisować z Walią w Cardiff w najbliższą niedzielę. "To był zimny prysznic... Niestety, ale zagraliśmy słabo i nie byliśmy w stanie przeciwstawić się Holendrom. Teraz przed nami kluczowy mecz z Walią, w którym musimy zagrać zdecydowanie lepiej" - pisał Cezary Kulesza, prezes PZPN tuż po zakończeniu meczu.

Jacek Ziober rozmawiał z "Przeglądem Sportowym" po meczu Polski z Holandią. Były pomocnik uważa, że biało-czerwoni grali bardzo słabo. - Od pierwszych minut meczu rzuciło mi się w oczy, że Holendrzy wyznaczyli sobie jedno zadanie: wyłączmy Roberta Lewandowskiego, a jak jego wyłączymy, reszta nie będzie nam zagrażać. I to im się udało. Myślę, że w meczu z Walią drużyna odpowiednio zareaguje i będzie to inne spotkanie - powiedział.

Były piłkarz ŁKS-u czy Montpellier ostro skrytykował postawę reprezentacji Polski w meczach z dużo lepszymi przeciwnikami, takimi jak Belgia czy Holandia. - Mam wrażenie, że Polacy, poza jednostkami, wychodzą na spotkania z Holandią, Belgią i innymi potęgami z brązowymi gaciami. Boimy się. Mamy mentalność niedowartościowanych ludzi. Nie potrafimy sprzedać tego, co trener by chciał grać. Każdy trener wierzy w swoich zawodników i wie, na co ich stać. Ale oni nie potrafią tego pokazać. Na boisko wychodzą przestraszeni, jak chłopcy do bicia. Przypomina mi to troszeczkę czasy komuny - dodał.

Jacek Ziober uważa, że Czesław Michniewicz nie musi robić rewolucji i zmieniać systemu na dwa miesiące przed mistrzostwami świata w Katarze. - Widziałbym dwie-trzy zmiany. Może cztery. Nie więcej. Nie chcę wymieniać nazwisk piłkarzy, którzy powinni usiąść na ławce. Wspomnę tylko jednego zawodnika. Od początku podobał mi się w reprezentacji Przemysław Frankowski. Ale oczekuję od niego więcej - skwitował 56-latek.