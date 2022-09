Wichniarek ostro skrytykował Polaków. "Jesteśmy w czarnej d***e"

Reprezentacja Polski przegrała 0:2 z Holandią w przedostatniej kolejce Ligi Narodów po bramkach Cody'ego Gakpo oraz Stevena Bergwijna. Gra kadry prowadzonej przez Czesława Michniewicza pozostawiała wiele do życzenia, co podkreślał m.in. Jan Tomaszewski czy Grzegorz Lato. - Ten mecz daje trenerowi do myślenia, co tu zmienić. Szkoleniowiec Czesław Michniewicz może mieć ból głowy i pytać: co dalej? - mówił Lato.

Wichniarek ostro skrytykował reprezentację Polski. "Jesteśmy w czarnej d***e"

Artur Wichniarek pojawił się w studiu Kanału Sportowego po meczu reprezentacji Polski z Holandią. Były napastnik przyznał, że jest bardzo zaniepokojony, ponieważ biało-czerwoni nie prezentują się dobrze na dwa miesiące przed mistrzostwami świata w Katarze. - My dzisiaj, przed meczem z Meksykiem, nie wiemy nic i jesteśmy w czarnej d***e. Wiemy tylko tyle, że nie możemy grać na trójkę obrońców. Nasz problem jest taki, że nie jesteśmy na tyle elastyczni, żebyśmy w każdym meczu zmieniali ustawienie - powiedział.

Były reprezentant Polski przywołał słowa Roberta Lewandowskiego, który w ostatnim czasie wyrażał swoją opinię co do taktyki w meczach kadry. - Jeśli kapitan mówi wyraźnie, że lepiej gra się czwórką z tyłu, to nie mówi tego po to, bo mu się tak podoba, tylko szatnia przemawia jego słowami. Nie mamy zawodników do tego, by grać trójką obrońców. Przecież Paulo Sousa też tego próbował i to wychodziło tak, jak wychodziło - dodał Wichniarek.

Reprezentacja Polski zagra ostatni mecz w tej edycji Ligi Narodów w niedzielę 25 września. Wtedy rywalem kadry prowadzonej przez Czesława Michniewicza będzie Walia. Biało-czerwonym wystarczy remis do tego, by zapewnić sobie utrzymanie w dywizji A. Mecz Walia - Polska rozpocznie się o godzinie 20:45, a relacja tekstowa będzie dostępna na żywo w Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.