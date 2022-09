Probierz zadebiutował w roli selekcjonera młodzieżówki. Porażka

- Ze swoim sztabem będę robił wszystko, by piłkarze stale się rozwijali i jak najszybciej byli gotowi do gry w seniorskiej kadrze. Moim głównym celem jest podniesienie poziomu piłkarskiego wszystkich zawodników - mówił Michał Probierz tuż po objęciu funkcji selekcjonera reprezentacji Polski do lat 21. Szkoleniowiec podkreślił tuż przed meczem z Grecją, że chce, by jego zespół grał ładnie w piłkę. Probierz w swoim debiucie zdecydował się na następujący skład:

Polska (4-3-3): Kacper Tobiasz - Tomasz Wójtowicz, Ariel Mosór, Patryk Peda, Kajetan Szmyt - Kacper Kozłowski, Jakub Kałuziński, Filip Marchwiński - Michał Rakoczy, Filip Szymczak, Jakub Myszor

Porażka młodzieżówki w debiucie Probierza. Nieskuteczna gra w defensywie

Pierwszą szansę na zdobycie bramki w meczu mieli Polacy, ale akcja, w którą był zamieszany Michał Rakoczy, Filip Szymczak i Kacper Kozłowski, skończyła się niegroźnym strzałem na bramkę Greków. Po tej akcji inicjatywę przejęli Grecy, którzy regularnie pojawiali się pod bramką strzeżoną przez Kacpra Tobiasza. Biało-czerwoni mieli najlepszą okazję w 35. minucie po tym, jak Filip Szymczak zgrał piłkę do Michała Rakoczego, ale napastnik Cracovii nie zdołał pokonać bramkarza. Chwilę później Polacy domagali się rzutu karnego po faulu na Patryku Pedzie, ale sędzia tego nie zauważył.

Druga połowa rozpoczęła się najgorzej, jak tylko mogła, ponieważ Grecy zaatakowali w 49. minucie z prawej strony boiska, a dośrodkowanie wykorzystał Michail Kosidis, wygrywając pozycję z Arielem Mosórem. Chwilę później Giannis Konstantelias pojawił się w polu karnym, ale upadł po wbiegnięciu w dwóch naszych obrońców. Dobrą sytuację Polacy mieli w 56. minucie, kiedy to Jakub Myszor zszedł z lewego skrzydła do środka i uderzył piłką w poprzeczkę. Po serii zmian swoje strzały miał choćby Mateusz Musiałowski czy Mariusz Fornalczyk, ale ostatecznie biało-czerwoni przegrali 0:1.

Polska młodzieżówka zagra drugi mecz towarzyski we wtorek 27 września w Suwałkach. Wtedy podopieczni Michała Probierza zagrają z Łotwą. Polacy poznają swoich rywali w eliminacjach do Euro 2025 w lutym przyszłego roku.