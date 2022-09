Najlepsi kibice świata, świetna atmosfera na Stadionie Narodowym, a tuż po meczu gwizdy żegnające piłkarzy. Niestety, po przegranym 0:2 meczu z Holandią są one najlepszym podsumowaniem gry reprezentacji Polski. A co o spotkaniu na Narodowym myśli Bożydar Iwanow? Czego nie pokazała telewizja? Zapraszamy do oglądania kulis meczu, które przygotował Dominik Wardzichowski, dziennikarz Sport.pl.

