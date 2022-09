Rywal Polaków na mundialu znalazł sposób na kadrę Michniewicza? Chodzi o Lewandowskiego

Mistrzostwa świata w Katarze zbliżają się wielkimi krokami. Reprezentacja Polski zainauguruje turniej meczem z Meksykiem, który odbędzie się 22 listopada. Tamtejsze media już obserwują poczynania kadry Czesława Michniewicza i szukają sposobu, w jaki ich zawodnicy mogliby ograć Polaków.

REKLAMA

Zobacz wideo Nowa Iga Świątek. Jednak Djoković, a nie Nadal? [Sport.pl LIVE]

Meksyk szuka sposobu na reprezentację Polski. "Polska defensywa wyglądała źle"

Po czwartkowym spotkaniu z Holandią portal espndesportes.com dokonał analizy gry reprezentantów Polski. Dziennikarze wskazali pięć najsłabszych punktów, które mogą pomóc Meksykanom w odniesieniu zwycięstwa w meczu otwarcia podczas katarskiego mundialu.

Więcej artykułów o podobnej treści znajdziesz na portalu Gazeta.pl.

Jednym z elementów, które wskazali Meksykanie, jest słaba gra defensywna. Nie jest tajemnicą, że jest to największa bolączka Biało-Czerwonych w ostatnim czasie. "Polska defensywa wyglądała źle, gdy próbowała wyjść z piłką, a holenderscy gracze niejednokrotnie wykorzystywali przestrzeń pozostawioną przez środkowych obrońców do wysyłania przeszywających linię defensywną podań" - podkreślili autorzy.

Dwóch piłkarzy opuszcza zgrupowanie. Problemy Michniewicza przed Walią

Problemy w obronie, ale też w ataku. "Robert Lewandowski wyglądał na bardzo osamotnionego"

Dziennikarze tego portalu zauważyli także słabości w grze ofensywnej - "szara panorama w ataku" - napisali. Jednym z kłopotów Polaków miało być także osamotnienie z przodu Roberta Lewandowskiego. "Robert Lewandowski wyglądał na bardzo osamotnionego. Napastnik Barcelony rzadko dotykał piłki w pierwszej połowie i niejednokrotnie widziano go schodzącego do środka pola, aby pomóc w zadaniach defensywnych. W ostatnich minutach pierwszej połowy "Lewy" zirytował się na kolegów z drużyny" - zaznaczono.

Najnowsze informacje o stanie zdrowia Szczęsnego po brutalnym ataku Holendra

"Widzieliście to? Polska, pierwszy rywal Meksyku na mundialu, została pożarta przez Holandię. Polacy mają Lewandowskiego w składzie, grali u siebie, ale to nie wystarczyło" - napisał z kolei portal foxdesportes.com. Zatrzymanie i zirytowanie Lewandowskiego może być jednym z kluczy dla Meksyku do zdobycia punktów przeciwko Polsce.

Polska też nie zamierza próżnować przed meczem z Meksykiem. Cezary Kulesza potwierdził, że tuż przed MŚ w Katarze odbędzie się starcie Polska - Chile. Rywala tego wybrano nie bez powodu. Ma on przygotować naszą kadrę właśnie do meczu z Meksykiem. Chile ma prezentować podobny styl gry, co nasi grupowi rywale.