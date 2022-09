Dwóch piłkarzy opuszcza zgrupowanie. Problemy Michniewicza przed Walią

Dla Recy zgrupowanie nie okazało się więc szczęśliwe. W meczu z Holandią piłkarz znalazł się poza kadrą i całe spotkanie obejrzał z trybun. Teraz musi przedwcześnie wyjechać. - Już czeka na samochód - przekazał w poniedziałek rano rzecznik kadry Jakub Kwiatkowski.

REKLAMA

Z kolei Łęgowski zaliczył debiut w reprezentacji w meczu z Holandią. Teraz dołączy do kadry U-21.

Zobacz wideo Lewandowski, Piszczek i Dudek w Alei Gwiazd. "Chciałbym jeszcze tu pograć"

Hiszpanie przejechali się po Lewandowskim. "Zmiażdżony"

Problem kadry na lewej stronie. Zgrupowanie już bez Recy

Arkadiusz Reca w reprezentacji Polski zadebiutował we wrześniu 2018 roku w meczu z Włochami w Lidze Narodów. Rozegrał 15 spotkań. Ostatnie za kadencji Czesława Michniewicza. Było to towarzyskie spotkanie ze Szkocją. Reca być może miałby na koncie więcej spotkań, ale w przeszłości trapiły go kontuzje wykluczające z gry dla kadry. Wyjazd Recy oznacza, że Polska ma już poważny problem z obsadą lewej obrony w przypadku, gdyby Czesław Michniewicz decydował się na grę czwórką w obronie. Powołania nie otrzymał Tymoteusz Puchacz. Aktualnie w kadrze nie ma innych nominalnych lewych obrońców. Również w taktyce z wahadłami brak Recy oznacza, że nie wiadomo kto mógłby w razie czego zastąpić na tej pozycji Nikolę Zalewskiego.

Z kolei Mateusz Łęgowski to absolutny debiutant w kadrze. Jego powołanie można określić jako sensację. występuje na pozycji środkowego pomocnika i w tym sezonie rozegrał siedem spotkań w barwach Pogoni (w tym jedno w ramach el. do Ligi Konferencji Europy). 19-latek urodzony w Brodnicy zdobył jedną bramkę i zanotował jedną asystę. Łącznie ma na koncie 26 występów w pierwszym zespole Pogoni, do którego trafił w styczniu 2021 roku.

Takim zdjęciem Robert Lewandowski skomentował porażkę z Holandią na Instagramie