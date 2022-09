"Unieszkodliwił Lewandowskiego". Holendrzy wybrali 21-latka bohaterem meczu z Polską

W czwartek 22 września reprezentacja Holandii po bardzo solidnym meczu pokonała ekipę Czesława Michniewicza 2:0 w ramach piątej kolejki Ligi Narodów. Jednym z najbardziej wyróżniających się piłkarzy na boisku był 21-letni Jurrien Timber, który skutecznie zatrzymał Roberta Lewandowskiego. W studiu pomeczowym holenderscy znawcy futbolu nie mogli nachwalić się środkowego obrońcy Ajaksu Amsterdam.

Holendrzy zakochali się w Timberze. "Wygląda, jakby zagrał 80 meczów w kadrze"

Holenderski portal "voetbalprimeur" określił Timbera, jako jednego z najlepszych zawodników w meczu z Polakami. - Obrońca Ajaksu z rozmachem unieszkodliwił Roberta Lewandowskiego - dodała tamtejsza prasa.

Swoje zachwyty nad młodym piłkarzem wyraził również legendarny napastnik "Pomarańczowych" Pierre van Hooijdonk oraz były, znakomity piłkarz min. Realu Madryt, Rafael van der Vaart.

- Uważam, że łatwość, z jaką gra on swoje mecze jest niewiarygodna. To dopiero jego dziewiąty mecz międzynarodowy, a wygląda tak, jakby zagrał ich już 80. Uczestniczy w rozgrywaniu piłki i akcjach ofensywnych. Nie jest wysoki, ale szczególnie skupia się na pojedynkach indywidualnych. Myślę, że to jest naprawdę świetne. Ma dopiero 21 lat... - mówił van Hooijdonk o Timberze.

- Czy jemu w ogóle bije serce? Jest naprawdę fajnym piłkarzem. To bardzo imponujące - dodał żartobliwe van der Vaart, 109-krotny reprezentant Holandii.

Timber wykręcił znakomite liczby w meczu z Polską

Pochwały spadające na 21-letniego Timbera nie były bezpodstawne. Obrońca Ajaksu zaliczył świetne zawody, także pod względem statystyk. Ponadto holenderskie media zdradziły, że piłkarz był preferowany przez Matthijsa de Ligta i Stefana de Vrija, czyli jednych z podstawowych obrońców "Pomarańczowych".