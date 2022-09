Porażające zestawienie. Polacy najgorsi w Dywizji A, i drudzy od końca w całej LN

Reprezentacja Polski przegrała z Holandią 0:2 na Stadionie Narodowym w Warszawie w meczu Ligi Narodów. Polacy w jednym z ostatnich sprawdzianów przed mundialem całkowicie zawiedli. Drużyna Czesława Michniewicza była w zasadzie tylko tłem dla dominujących rywali. Znalazło to odzwierciedlenie w naszych ocenach po meczu.

"Na razie reprezentacja Polski prowadzona przez Michniewicza osiąga bardzo logiczne wyniki: zazwyczaj przegrywa z mocniejszymi rywalami - jak Belgia i Holandia, a wygrywa lub remisuje ze słabszymi i równymi sobie - Szkocją, Szwecją i Walią. Najlepszy mecz pod każdym względem zagrała ze Szwecją. I dobrze, bo było to spotkanie najważniejsze - decydujące o awansie na mistrzostwa świata. Stylem zazwyczaj rozczarowuje, ale nawet w słabych meczach ma dwie-trzy sytuacje bramkowe. I od szczęścia zależy, czy je wykorzystuje. Jeśli tak - sprawia niespodziankę, jak w Rotterdamie. Jeśli nie - kończy jak na Narodowym z Belgią i Holandią. Na dwa miesiące przed mundialem to całkiem wyraźny obraz" – pisał po tym spotkaniu Dawid Szymczak.

Złe noty otrzymali m.in. obrońcy. Nic w tym dziwnego, bo gra w obronie nie jest mocną stroną Polaków w Lidze Narodów. Dość powiedzieć, że kadra Michniewicza to drużyna z największą liczbą straconych goli w tegorocznych rozgrywkach w Dywizji A. Polacy dopuścili do straty 12 goli. Wpływ na taki wynik ma m.in. katastrofalny mecz z Belgią, gdzie Polska przegrała aż 1:6. Potem Belgowie strzelili nam jeszcze jednego gola w rewanżu. W obu meczach cztery bramki wbili nam Holendrzy. I w końcu Walijczycy zdołali też raz pokonać polskiego bramkarza. Żeby znaleźć zespół, który traci jeszcze więcej goli w Lidze Narodów trzeba zajrzeć do Dywizji C. Tam gra Litwa, która straciła już 13 goli. 11 goli stracił Gibraltar, ale rozegrał jeden mecz mniej.

W niedzielę reprezentacja Polski zagra ostatni mecz w tegorocznej Lidze Narodów. Polacy zagrają na wyjeździe z Walią. Biało-czerwoni muszą co najmniej zremisować, żeby utrzymać się w Dywizji A. Początek meczu o 20:40. Relacja na żywo w Sport.pl i aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.