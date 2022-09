Prezes PZPN skomentował grę Polaków z Holandią. Jednoznacznie

Wrześniowe zgrupowanie polskiej kadry, poza rywalizacją w Lidze Narodów, ma również na celu przygotowanie zespołu do rozpoczynających się za dwa miesiące mistrzostwa świata w Katarze. Turniej rozpocznie się 21 listopada i potrwa do 18 grudnia. Do tego czasu Polska ma terminarzu trzy mecze. Pierwszy z nich pokazał, że jest jeszcze sporo do poprawy.

Przed czwartkowym meczem z góry można było zakładać, że Biało-Czerwoni nie będą prowadzić gry. Holendrzy w obecnej edycji Ligi Narodów spisują się bardzo dobrze i choć Polacy grali na własnym stadionie, późniejszy przebieg spotkania nie powinien być dla nikogo zaskoczeniem. Goście wyszli na prowadzenie już w 13. minucie, kiedy to dobre podanie od Denzela Dumfriesa wykorzystał Cody Gakpo. W 60. minucie po niemal identycznej akcji gola na ustalającego rezultat na 2:0 strzelił Steven Bergwijn, pokonując Wojciecha Szczęsnego po efektownej akcji z Vincentem Janssenem.

Podopieczni Czesława Michniewicza nie mieli zbyt wielu okazji do tego, aby zagrozić bramce Holendrów. Najbliżej wpisania się na listę strzelców był wprowadzony po przerwie Arkadiusz Milik, jednak po dobrym podaniu od Przemysława Frankowskiego piłka po jego strzale poleciała nad poprzeczką.

Cezary Kulesza skomentował występ biało-czerwonych. "To był zimny prysznic... Niestety, ale zagraliśmy słabo i nie byliśmy w stanie przeciwstawić się Holendrom. Teraz przed nami kluczowy mecz z Walią, w którym musimy zagrać zdecydowanie lepiej. Dziękuję kibicom, którzy wspierali nas na Stadionie Narodowym i przed telewizorami!" - napisał na Twitterze prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej.

W najbliższą niedzielę reprezentację Polski czeka decydujące spotkanie w Lidze Narodów. W szóstej serii gier zagrają w Cardiff z Walią i mecz ten zadecyduje, która z tych drużyn zagra w Dywizji A w kolejnej edycji rozgrywek. Jeśli Biało-Czerwoni przegrają, spadną do Dywizji B. Remis lub wygrana daje im pozostanie w elicie.

Po pięciu kolejkach liderem czwartej grupy jest Holandia z 13 punktami na koncie. Drugie miejsce zajmuje Belgia z dorobkiem 10 punktów, Polacy są trzeci z czterema punktami, natomiast Walia zajmuje czwartą pozycję z zaledwie jednym punktem.