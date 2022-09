Nowy, niechlubny rekord Lewandowskiego. Zupełnie inaczej niż w Barcelonie

Reprezentacja Polski przegrała z Holandią 0:2 na Stadionie Narodowym w Warszawie w meczu Ligi Narodów. Polacy w jednym z ostatnich sprawdzianów przed mundialem całkowicie zawiedli. Drużyna Czesława Michniewicza była w zasadzie tylko tłem dla dominujących rywali. Znalazło to odzwierciedlenie w naszych ocenach po meczu.

Zobacz wideo Lewandowski, Piszczek i Dudek w Alei Gwiazd. "Chciałbym jeszcze tu pograć"

Tylko dwóch piłkarzy kadry zechciało porozmawiać z dziennikarzami. "Gole z niczego"

Niemoc Lewandowskiego w Warszawie. Nowy rekord

Swojego dnia nie miał również Robert Lewandowski. Kapitan polskiej kadry był wyraźnie sfrustrowany. Przez cały mecz napastnik Barcelony, w której strzelił 11 goli w ośmiu meczach, nie miał ani jednej sytuacji na zdobycie gola. "Lewandowski w czwartek nie tylko machał rękami i miał pretensje, bo także podpowiadał kolegom z zespołu. I też robił to często - gestykulował, podchodził, rozmawiał, pokazywał ręką, gdzie w danym momencie powinni zagrać piłkę, czy nawet dyskutował z obrońcami i mówił, jak powinni ustawić się przy rzucie rożnym. To nie były gesty, które wynikały tylko z pretensji, ale też z odpowiedzialności za zespół, który Lewandowski w czwartek momentami też próbował pobudzać i podbudowywać" – relacjonował na Sport.pl Bartłomiej Kubiak.

Lewandowskiego znowu dopadła inna rzeczywistość niż ta, do której przyzwyczajony jest w klubie. W Barcelonie strzela gola średnio co 58 minut. W kadrze wygląda to ostatnio znacznie, znacznie gorzej. W meczu z Holandią Lewandowski już w pierwszej połowie pobił swój rekord w liczbie minut bez strzelonego gola w Warszawie. Poprzedni rekord to 364 minuty. Aktualny to już 414 minut. Na Stadionie Narodowym Lewandowski trafił po raz ostatni 2 września 2021 roku w meczu z Albanią (4:1). To było 385 dni temu.

Van Gaal nie chciał dobijać Polaków. Pociesza: Mecz mógł potoczyć się inaczej

Dodajmy też, że porażka z Holandią była trzecim z rzędu przegranym meczem reprezentacji Polski na Stadionie Narodowym. A jeszcze niedawno była to twierdza nie do zdobycia. Na Narodowym nie przegrywaliśmy przez siedem lat, od 2013 roku aż do spotkania z Węgrami w listopadzie zeszłego roku.

W niedzielę reprezentacja Polski zagra ostatni mecz w tegorocznej Lidze Narodów. Polacy zagrają na wyjeździe z Walią. Biało-czerwoni muszą co najmniej zremisować, żeby utrzymać się w Dywizji A. Początek meczu o 20:45. Relacja na żywo w Sport.pl i aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.