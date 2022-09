Van Dijk ocenił reprezentację Polski w meczu z Holandią

Reprezentacja Polski mogła zapewnić sobie w czwartek utrzymanie w dywizji A Ligi Narodów jeszcze przed ostatnim, niedzielnym meczem z Walią. Kadrze prowadzonej przez Czesława Michniewicza wystarczał nawet remis z Holandią na Stadionie Narodowym, by wykorzystać zwycięstwo Belgii nad Walią i być pewnym gry w najwyższej dywizji w kolejnej edycji rozgrywek. Tak jednak się nie stało - Polacy po bardzo słabym meczu przegrali 0:2 i dopiero w ostatnim meczu z Walią rozstrzygną losy utrzymania w dywizji A.

REKLAMA

Zobacz wideo Piłkarz, który grał u Michniewicza zawsze, nie pojedzie na mundial? "Może być problem"

Holendrzy dominowali w tym spotkaniu właściwie już od 1. minuty, nie oddając tej dominacji do ostatniego gwizdka sędziego. I gdy tylko przyspieszali, natychmiast stwarzali zagrożenie pod bramką Wojciecha Szczęsnego. Holenderscy piłkarze nie ukrywali radości ze swojej gry po zakończeniu spotkania.

Lewandowski aż złapał się za głowę. Kulminacyjny moment. "Co się stało"

Van Dijk: Graliśmy na wspaniałym stadionie z trudnym przeciwnikiem

- Uważam, że zagraliśmy ogólnie dobry mecz - podkreślił van Dijk. - To był dla nas bardzo udany wieczór. Graliśmy na wspaniałym stadionie z trudnym przeciwnikiem, ale zagraliśmy dobry mecz - podkreślił holenderski obrońca w rozmowie z holenderskim NOS.

Z kolei Berghuis, który pojawił się na boisku już w 5. minucie z powodu kontuzji Teuna Koopmeinersa, podkreślił, że to był dobry mecz ze strony Holendrów. - Zaczęliśmy bardzo dobrze. Tworzyliśmy groźne okazje, a ja zawsze byłem dostępny na pozycji. Po bramce doszliśmy do fazy meczu, w której kilka razy graliśmy niechlujnie, bawiąc się piłką. W sumie to był dobry mecz, w którym nie mieliśmy żadnych problemów - podkreślił.

Ćwiąkała o reprezentancie Polski: Czuję fizyczny ból, oglądając go

Jak jednak dodał, był zaskoczony tak szybkim wejściem na boisko. - Nie spodziewasz się tego. Jesteś zrelaksowany i oglądasz mecz, gdy nagle po reakcji Teuna widziałęm, że to było poważne. Rozgrzewam się i po minucie lub dwóch dostałem znak zmiany - opisał Berghuis.

Tylko kataklizm zabierze Holendrom zwycięstwo w grupie i awans do fazy finałowej. Holendrzy zagrają u siebie z Belgią, którą pokonali w Brukseli aż 4:1. Z tego względu Belgia będzie musiała wygrać trzema golami, by wyprzedzić "Oranje".