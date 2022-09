Tak wygląda sytuacja w "polskiej" grupie. Jest banalnie prosta dla reprezentacji Polski

Po ponad trzech miesiącach przerwy biało-czerwoni ponownie pokazali się polskim kibicom. Reprezentacja Polski stała przed okazją na co najmniej powtórzenie wyniku ze starcia z Holandią z czerwca, kiedy to po emocjonującym spotkaniu padł remis 2:2. Niestety, na PGE Narodowym w Warszawie nie udało się nawet zremisować. Polacy, po bardzo słabym meczu, przegrała z Holandią 0:2.

Tym samym Polacy nie wykorzystali swojej okazji, by wywalczyć utrzymanie w dywizji A Ligi Narodów. Reprezentacja Czesława Michniewicza mogła skorzystać z porażki Walii z Belgią (1:2) - wystarczył "tylko" remis z Holandią, by na pewno wystąpić w dywizji A kolejnej edycji Ligi Narodów.

Tabela grupy 4. dywizji A Ligi Narodów:

Holandia 13 pkt, bramki 13:6 Belgia 10 pkt, 11:7 Polska 4 pkt, 5:12 Walia 1 pkt, 6:10

Polacy jednak przegrali, a to oznacza, że o wszystkim decydować będzie ostatni mecz. Reprezentacja Polski nie będzie miała prostego zadania. Jeśli zespół prowadzony przez Czesława Michniewicza chce pozostać w dywizji A, nie będzie mógł przegrać z Walią na wyjeździe. Do sukcesu potrzebny będzie więc co najmniej remis (w przypadku równej liczby punktów decyduje bilans spotkań bezpośrednich, a następnie bilans bramek, który Walia będzie miała lepszy w przypadku wygranej). Co ciekawe, nawet gdyby Walia pokonała Belgię, to by nie zmieniło sytuacji Walijczyków ani Polaków - nadal zwycięstwo w ostatnim meczu da Walii 3. miejsce, a Polakom wystarczy zwycięstwo lub remis.

Za to tylko kataklizm zabierze Holendrom zwycięstwo w grupie i awans do fazy finałowej. Holendrzy zagrają u siebie z Belgią, którą pokonali w Brukseli aż 4:1. Z tego względu Belgia będzie musiała wygrać trzema golami, by wyprzedzić "Oranje".

Polacy zmierzą się z Walią już w niedzielę o 20:45. Relacja z ostatniego spotkania reprezentacji Polski w tegorocznej Lidze Narodów na Sport.pl, a także w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.