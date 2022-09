Prezes PZPN potwierdza rywala reprezentacji Polski

Mistrzostwa świata w Katarze zbliżają się wielkimi krokami. Wrześniowe mecze Ligi Narodów z Holandią i Walią to jedne z ostatnich szans dla reprezentacji Polski na przećwiczenie wariantów taktycznych i przygotowanie się do najważniejszego turnieju czterolecia. Przy okazji meczu z "Oranje" prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej, Cezary Kulesza, ujawnił, kto będzie ostatnim rywalem naszych piłkarzy przed wylotem na Bliski Wschód.

REKLAMA

Zobacz wideo Lewandowski, Piszczek i Dudek w Alei Gwiazd. "Chciałbym jeszcze tu pograć"

Cezary Kulesza ujawnił ostatniego rywala Polaków przed mundialem. Zdecydował Czesław Michniewicz

- Tak, potwierdzam to już na sto procent. Chile jest odpowiednim przeciwnikiem przed wylotem na mundial - powiedział szef polskiej piłki na antenie Polsatu Sport. Wszystko za sprawą Czesława Michniewicza. Selekcjoner chciał, by Polacy zmierzyli się z drużyną stylem gry przypominającą Meksyk, a więc naszego pierwszego rywala na mundialu. - Myślę, że Chile jest odpowiednim przeciwnikiem - podsumował Kulesza.

Ofiara tortur: Haaland jest ambasadorem reżimu

Więcej treści sportowych znajdziesz też na Gazeta.pl

Mecz odbędzie się 16 listopada w Warszawie. Kilkanaście godzin później nasza reprezentacja wyleci do Kataru. Tam pierwszy mecz rozegra 22 listopada właśnie z Meksykiem. Cztery dni później Biało-Czerwoni zmierzą się z Arabią Saudyjską. Na koniec fazy grupowej czeka ich mecz z Argentyną.

Do tej poru Polska grała z Chile tylko raz. Obie reprezentacje zmierzyły się w 2018 roku na stadionie Lecha w Poznaniu. Wówczas padł remis 2:2 i także była to mecz towarzyski w ramach przygotowań naszej kadry do mundialu, który odbył się w Rosji. Chilijczycy nie zakwalifikowali się na tegoroczne mistrzostwa świata. W południowoamerykańskich eliminacjach zajęli dopiero siódme miejsce.

Holendrzy bezlitośnie rozklepali Polaków. Kryminał w defensywie [WIDEO]