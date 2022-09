Van Gaal: "Widzę Polskę w półfinale MŚ". Michniewicz odpowiada

Louis van Gaal z dużym szacunkiem wypowiadał się o Polsce i o Robercie Lewandowskim w rozmowie z dziennikarzami przed meczem Polska - Holandia w Lidze Narodów. - Jest jednym z najlepszych zawodników na świecie. To napastnik kompletny, który w każdym meczu robi różnicę. Dlatego dla nas to świetny test. Możemy się przeciwko niemu sprawdzić. W Rotterdamie nie zagrał. Żałowałem tego, bo bardzo lubię go jako człowieka, a jeszcze bardziej jako piłkarza.

- Przed nami trudny egzamin, bo Polska ma więcej dobrych piłkarzy. Za plecami Lewandowskiego gra Sebastian Szymański. Młody, zdolny pomocnik. Podoba mi się - komplementował polskiego piłkarza holenderski trener. A potem wrócił do Lewandowskiego. - Transfer z Bayernu do Barcelony, to transfer z jednej kultury piłkarskiej do drugiej, zupełnie innej. To jest bardzo trudne, a on wciąż nieustannie strzela gole. To nieprawdopodobne - dorzucił na odchodne van Gaal.

Holenderski trener stwierdził także, że widzi Polskę w ćwierćfinale, a może nawet w półfinale mundialu w Katarze. - A ja myślę, że Holandia będzie mistrzem świata - uśmiechnął się Czesław Michniewicz, zapytany o słowa Holendra w rozmowie z TVP.

Polski selekcjoner dodał: - Bardzo go szanuję. To fantastyczny trener, z fantastyczną historią i sukcesami. Szkoda, że zdecydował się na zakończenie kariery po mundialu. Z przyjemnością oglądało się jego pracę - powiedział selekcjoner Polaków.

Michniewicz wybrał. Oto skład na mecz Polska - Holandia

Wojciech Szczęsny - Jan Bednarek, Kamil Glik, Jakub Kiwior - Przemysław Frankowski, Karol Linetty, Grzegorz Krychowiak, Nicola Zalewski - Sebastian Szymański, Piotr Zieliński - Robert Lewandowski

Początek meczu z Holandią już o 20:45. Relacja tekstowa z meczu na Sport.pl, a także w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.

