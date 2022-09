Jasny obraz reprezentacji Polski przed mundialem. Tego należy się spodziewać w Katarze

Był to mecz budzący wakacyjne wspomnienia. Choć w kurtkach i ze zziębniętymi policzkami, w głowach odtwarzaliśmy czerwcowe mecze z Belgią, gdy rywale też obnażali nasze piłkarskie braki i pokazywali miejsce w szeregu. Raz szedł za tym wynik - 6:1 dla rywali w Brukseli, a raz rezultat (0:1) pozostawiał złudzenie, że byliśmy blisko. Gra jednak nie różniła się znacząco. I Holendrzy zagrali podobnie - gdy przyspieszali, trudno było za nimi nadążyć. W 14. i 60. minucie po kilku błyskawicznych podaniach trafiali do siatki, a przez resztę meczu rzadko schodzili z naszej połowy i mieli przewagę, której nie powiększali kolejnymi golami przez słabą skuteczność.

Za to rozgrywającym piłkę Polakom wychodziła może co dziesiąta akcja. Były strzały Zielińskiego, Zalewskiego i okazja Milika, ale niewiele więcej. Najlepsza wielopodaniowa akcja, to ta z początku meczu, gdy na boisku leżał Teun Koopmeiners, a Polacy zaczęli się dogrzewać. Później już podania znacznie rzadziej docierały do adresata. Denerwował się Lewandowski, psioczyli też Szymański i Zieliński. Na siebie nawzajem, bo każdemu z nich w kluczowych momentach brakowało precyzji lub porozumienia z kolegą. Próbowali podawać prostopadle, za plecy holenderskich obrońców, ale tylko jedna taka akacja pozwoliła stworzyć zagrożenia pod bramką Remko Pasveera - po świetnym podaniu Zielińskiego i dośrodkowaniu Przemysława Frankowskiego w bramkę nie trafił Arkadiusz Milik. W ataku Polacy byli aż nadto ubodzy, choć przecież indywidualnie wszyscy trzej ofensywni zawodnicy potrafią grać pod presją rywali i wyróżniają się dobrą techniką. Zawodziła ich współpraca, brakowało między nimi porozumienia i precyzji każdemu z osobna.

Odkąd Louis van Gaal ponownie został selekcjonerem, Holandia jeszcze nie przegrała. Wygrała dziesięć meczów, a cztery zremisowała. Dla Polski była ostatnim tak silnym rywalem przed mistrzostwami w Katarze. Oglądając ten mecz trudno było nie patrzeć na boisko przez pryzmat mundialu - jak gra z Narodowego przełoży się na starcia z Argentyną i Meksykiem, jaki pomysł na silniejszych rywali ma Czesław Michniewicz i jak polscy piłkarze przeciwko takim prezentują się na kilka tygodni przez wylotem do Kataru. Był to sprawdzian najtrudniejszy z możliwych. Jeśli miał nastroić publiczność przed mundialem, ostudził ewentualny optymizm i odebrał wiarę w cuda.

Gdy Michniewicz obejmował kadrę ciągnął się za nim mit powstrzymywania znacznie silniejszych rywali. Dzięki wnikliwiej analizie i skrupulatnie realizowanej taktyce potrafił ogrywać zespoły, które w składzie miały lepszych piłkarzy. Te mecze - choć rozgrywane przez jego różne zespoły - miały wspólny mianownik. Zazwyczaj Michniewicz dążył do tego, by wyłączyć z gry indywidualności rywali i utrudniać im prowadzenie akcji w najważniejszych obszarach, a do tego sprytnie ich kontratakował. W reprezentacji Polski wciąż czeka na taki mecz. W obu spotkaniach z Belgią i w obu z Holandią się to nie udało. Najbliżej było w Rotterdamie, bo już remis należy uznać za niespodziankę. Ale i to nie był mecz wpisujący się w schemat. Zabrakło wówczas wyrachowania i lepszego zarządzania dwubramkowym prowadzeniem.

Na razie reprezentacja Polski prowadzona przez Michniewicza osiąga bardzo logiczne wyniki: zazwyczaj przegrywa z mocniejszymi rywalami - jak Belgia i Holandia, a wygrywa lub remisuje ze słabszymi i równymi sobie - Szkocją, Szwecją i Walią. Najlepszy mecz pod każdym względem zagrała ze Szwecją. I dobrze, bo było to spotkanie najważniejsze - decydujące o awansie na mistrzostwa świata. Stylem zazwyczaj rozczarowuje, ale nawet w słabych meczach ma dwie-trzy sytuacje bramkowe. I od szczęścia zależy, czy je wykorzystuje. Jeśli tak - sprawia niespodziankę, jak w Rotterdamie. Jeśli nie - kończy jak na Narodowym z Belgią i Holandią. Na dwa miesiące przed mundialem to całkiem wyraźny obraz.

Środek pola miał być kluczowy. I był - rządzili w nim Holendrzy

Kilkanaście dni temu Czesław Michniewicz zaprosił dziennikarzy do siedziby PZPN, ustawił trzy telewizory, usiadł pod tablicą, przygotował mazaki i wyjaśniał, jak chce zagrać przeciwko Holandii oraz na co szczególnie będzie zwracał uwagę swoim piłkarzom. Najwięcej mówił o środku pola - jak zespół van Gaala wykorzystuje te strefę boiska, jakie pułapki zastawia na przeciwnika i jakie zachowania wymusza. Zwracał uwagę na wyciągania środkowych obrońców rywali jak najwyżej i stwarzanie wolnej przestrzeni za ich plecami. W poprzednim meczu, w Rotterdamie, właśnie w tę przestrzeń, jak zaprogramowani, wbiegali napastnicy - Steven Bergwijn i Memphis Depay, a w tym czasie rozgrywający cały czas próbowali prostopadle podawać im piłkę. Polska miała z tym spore problemy. Michniewicz diagnozował - walczyć z tym trzeba już w zarodku: w środku pola.

Niestety, to właśnie w tej strefie reprezentacja ma aktualnie największe problemy. Jakub Moder na pewno nie zdąży na mundial po poważnej kontuzji. Krystian Bielik i Jacek Góralski wracają do pełni zdrowia po urazach i nie przyjechali na wrześniowe zgrupowanie. Ci trzej piłkarze rozpoczęli mecz ze Szwecją. Dalej: Szymon Żurkowski, dotychczas będący wysoko w hierarchii Michniewicza, nie zmienił latem klubu i w Fiorentinie może mieć problemy z regularnymi występami, za to Grzegorz Krychowiak zmienił klub, ale wylądował w lidze arabskiej, w której poziom jest przeciętny, a intensywność nie najwyższa. I było to widać również w meczu z Holandią. Krychowiak spowalniał grę i był bardzo przewidywalny. Przed zgrupowaniem cieszyła częstsza gra Karola Linettego w Torino, dlatego przeciwko Holandii wyszedł w pierwszym składzie. Kolejny raz okazało się jednak, że kadry nie zbawi. Michniewicz zdjął go już w przerwie i zastąpił Milikiem.

W środku pola - z Krychowiakiem i Linettym właśnie - reprezentacja Polski miała gigantyczne problemy z rozgrywaniem piłki i nawet mimo wymuszonej zmiany Koopmeinersa na Stevena Berghuisa już w 6. minucie, po której holenderscy dziennikarze stwierdzili, że rujnuje plan van Gaala, wyraźnie oddali pole Holendrom. To oni rządzili w kluczowej strefie boiska.

Wnioski z tego meczu są smutne, ale - znów - logiczne. Reprezentacja Polski ma problemy w środku pola, co wpływa na całą jej grę. Jeśli gorszy dzień ma Robert Lewandowski - gorszy mecz ma cała reprezentacja. W każdym meczu kilkoma dobrymi zagraniami błyszczy Piotr Zieliński - z Holandią było to podanie otwierające podanie do Przemysława Frankowskiego, który stworzył najlepszą sytuację Milikowi. I wówczas Polska polega na szczęściu - podobna akcja w Rotterdamie skończyła się przecież golem samego Zielińskiego. On trafił, Milik przestrzelił. Wtedy Polska wywalczyła remis, a na Narodowym przegrała, bo chwilę później Holendrzy strzelili drugiego gola. W każdym też meczu ze znacznie lepszym technicznie rywalem, Polacy - mimo ambicji i walki - w pewnym momencie przestają nadążać. Trudno przypuszczać, że do mundialu, a szczególnie spotkania z Argentyną, coś się w tej kwestii zmieni.

Na początku tego zgrupowania Czesław Michniewicz mówił, że ma już kilkunastu pewniaków do wyjazdu na mistrzostwa. W jednym z artykułów na Sport.pl dodaliśmy, że zna też piłkarzy, którymi tę kadrę uzupełni i zaskoczeń raczej nie będzie. Po meczu z Holandią można stwierdzić, że całkiem nieźle wiemy też, jakiej gry w Katarze się spodziewać. Logicznej. A klasę grupowych rywali każdy może oszacować sam.