Najlepsi kibice świata. Absolutny hit sprzed Narodowego. "Nasz elegant" [WIDEO]

Reprezentacja Polski ma szansę na to, by przed ostatnim meczem z Walią w grupie D zapewnić sobie utrzymania w dywizji A Ligi Narodów. Kadrze prowadzonej przez Czesława Michniewicza wystarczy nawet remis w czwartkowym pojedynku z Holandią. Jednocześnie Belgowie liczą na to, że biało-czerwoni pokonają Holendrów. "Jeśli Diabły chcą być w Final Four Ligi Narodów, podobnie jak podczas poprzedniej edycji, to muszą mieć nadzieję, że Polska zabierze punkty Holandii" - pisze "Gazet van Antwerpen".

Transparenty młodych kibiców robią furorę przed meczem. "Laga na Lewego to nowy hymn Xaviego"

Dominik Wardzichowski, dziennikarz Sport.pl, przed meczem z Holandią spotkał nieopodal Stadionu Narodowego dwóch młodych kibiców. Na ich transparentach znaleźli się Robert Lewandowski oraz, o dziwo, Grzegorz Krychowiak. Jak widać, pomocnik reprezentacji po przejściu do ligi w Arabii Saudyjskiej, której raczej nie śledzi się w Polsce, wciąż budzi wiele emocji wśród najmłodszych fanów.

"I to jest prawdziwy hit sprzed Narodowego! Dla takich kibiców pełna mobilizacja" - napisał Dominik Wardzichowski, dziennikarz Sport.pl obecny dzisiaj wieczorem na Stadionie Narodowym.

Transparent z Lewandowskim w barwach FC Barcelony zawiera napis "Laga na Lewego to nowy hymn Xaviego". Z kolei na drugim transparencie Krychowiak ubrany jest w szary garnitur, a w rękach trzymał piłkę oraz obraz z polskim godłem. "Grzesiek nasz elegant" - czytamy na transparencie. Takie wsparcie na Stadionie Narodowym podczas meczu reprezentacji Polski jest mile widziane.

Mecz Polski z Holandią w ramach piątej kolejki Ligi Narodów rozpocznie się w czwartek 22 września o godzinie 20:45.