Nawałka: To murowany kandydat do wyjściowej jedenastki. Nie ma lepszego

Tuż przed meczem polskiej kadry z Holandią w Lidze Narodów Adam Nawałka wyszczególnił zawodników, którzy w ostatnim czasie najbardziej mu się podobają. Najwięcej zachwytów wystosował w stronę Piotra Zielińskiego, który notuje bardzo udany początek sezonu w Napoli.

REKLAMA

Zobacz wideo Piłkarz, który grał u Michniewicza zawsze, nie pojedzie na mundial? "Może być problem"

Gwiazda Bayernu obiektem kpin. "Jakby miał baleriny"

Nawałka zachwycony Zielińskim

Były selekcjoner zachwycał się formą Piotra Zielińskiego. - Piotr daje sygnały, cały czas robi postępy. Obserwuję go bardzo dokładnie i widzę, że każde pół roku działa na jego korzyść. Są zawodnicy, którzy mimo bardzo dużego potencjału potrzebują czasu na postawienie kolejnego kroku. Na korzyść Piotra wpływa zdobywane doświadczenie i co trzeba zauważyć - ma też doskonałe zdrowie. Omijają go kontuzje, ma ciągłość w treningach i meczach, dlatego może robić systematyczne postępy. Widać, że Piotr jest coraz mocniejszy mentalnie. Myślę, że ma jeszcze rezerwy, które wykorzysta - ocenił w wywiadzie dla "WP SportoweFakty".

Zdaniem Nawałki, Zieliński należy do grona tych zawodników, którzy potrzebowali nieco czasu na "rozwinięcie skrzydeł". Zawsze wiedział, że ma potencjał, ale jeden zawodnik potrafi bardzo szybko wejść na najwyższy poziom, inny potrzebuje czasu poprzez rozgrywanie kolejnych meczów. Piotrowi trzeba dać czas, oczywiście wymagać, ale z pewnością należy trafić do niego odpowiednimi środkami - skomentował.

Nawałka pochwalił Szymańskiego i Krychowiaka

Na szczególnie uznanie Nawałki zasłużył też Sebastian Szymański, który świetnie rozpoczął ten sezon w Feyenoordzie. - Fenomenalny postęp zrobił Sebastian Szymański. Miałem go na zgrupowaniu przed mistrzostwami świata w Rosji, już wtedy wyróżniał się świetnymi umiejętnościami, ale to jeszcze nie było to. Wówczas Sebastian nie był gotowy pod względem fizycznym i tylko ten aspekt zdecydował, że przegrał rywalizację. Przez ostatnie lata nabrał jednak pewności siebie i okrzepł fizycznie - wspomniał.

Były trener polskiej kadry pochwalił też Grzegorza Krychowiaka, a szczególnie zwrócił uwagę na jeden aspekt jego gry. - Od lat prezentuje formę na ustabilizowanym, dobrym poziomie. Zachowuje ciągłość gry, co w jego przypadku jest kluczowe. Dla mnie to murowany kandydat do wyjściowej jedenastki, nie ma obecnie lepszego defensywnego pomocnika w Polsce. Trzeba jednak od niego bardzo dużo wymagać jeżeli chodzi o zadania taktyczne, on musi czuć pozytywne ciśnienie - powiedział.

Lewandowski nie dogaduje się z piłkarzem Barcelony. Brak szacunku. "Jeden wyjątek"

Adam Nawałka był selekcjonerem reprezentacji Polski w okresie od listopada 2013 do lipca 2018 roku. Pod jego wodzą biało-czerwoni rozegrali 50 meczów - 27 wygrali, 13 zremisowali, a 10 przegrali. Największym sukcesem kadry z Nawałką na stanowisku trenera było dotarcie do ćwierćfinału Euro 2016, w którym lepsza po rzutach karnych okazała się Portugalia.