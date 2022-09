Glik i Bednarek z wyższym wykształceniem. "Zdane na pięć"

- Cóż, czas leci. Trzeba rozwijać się w innych dziedzinach, również pozasportowych, biznesowych - mówi 34-letni Glik, który w środę pochwalił się tytułem licencjata. W Warszawskiej Szkole Zarządzania studiował razem z żoną Martą. - Przez całe życie razem i tę drogę też wspólnie przeszliśmy z moją ukochaną Martą. Pozdrawiamy szczęśliwi wszystkich - napisał pod zdjęciem zamieszczonym w mediach społecznościowych. Oceną - w przeciwieństwie do Jana Bednarka, który zdał na piątkę - się nie pochwalił. Jego uczelnia oferuje m.in. studia (niestacjonarne) I stopnia o specjalności coaching czy manager sportu.

REKLAMA

Zobacz wideo Poruszony Lewandowski o ukraińskiej opasce: Sam ją lepiłem, sklejałem

Co ciekawe, Glik ukończył liceum dopiero w 2017 roku, mając 29 lat. W jednym z wywiadów wyjaśniał, że w młodości musiał przerwać naukę ze względu na przeprowadzkę do Madrytu i dołączenie do akademii Realu.

Kamil Glik skończył studia licencjackie razem z żoną Facebook Kamila Glika

Piłkarze odmawiają reprezentacji Polski. Ujawniamy tajemnicę poliszynela

Uczy się nie tylko Kamil Glik

W trakcie nauki jest też cała reprezentacja Polski, która nowego nauczyciela - Czesława Michniewicza poznała pod koniec stycznia, ale odbyła z nim dopiero kilkadziesiąt lekcji i odbyła sześć sprawdzianów. Koncertowo zaliczyła ten najważniejszy - w barażach o mundial ze Szwecją (2:0), ale też wstydliwie oblała pierwszy z meczów z Belgią (1:6). W rewanżu poprawił się wynik (1:0), jednak gra wciąż nie była zbyt dobra. Łącznie reprezentacja Polski w sześciu ostatnich meczach straciła dziewięć goli.

- To nie kwestia tylko ustawienia, bo w tym z trzema środkowymi obrońcami czujemy się dobrze. Mecz z Belgią był niefortunny. Byliśmy rozbici w ostatnim kwadransie i wtedy dostaliśmy trzy, więc w statystykach wygląda to źle - mówi Kamil Glik. Właśnie takie ustawienie z wahadłowymi Michniewicz przygotowuje na najbliższe spotkanie z Holandią. - Znamy jakość Holendrów. W Rotterdamie zagraliśmy dobry mecz, ale specyfika meczów czerwcowych jest inna. One są męczące, nawet bardziej mentalnie niż fizycznie, bo przyjeżdżasz po całym sezonie. Dodatkowo teraz wróci do ich obrony Virgil van Dijk z Liverpoolu, co jeszcze doda im jakości. Mają w składzie wielu świetnych piłkarzy. Na każdej pozycji. Znamy ich, ale chcemy zagrać swoje - przekonuje środkowy obrońca.

Rosjanie oburzeni na Lewandowskiego. Jadą po bandzie. "Wstyd"

Kamil Glik: "Wiele może się wydarzyć, ale odpukuję, byle wszyscy byli zdrowi"

Ten sezon jest wyjątkowy - zaczął się wcześniej niż zazwyczaj, mknie w błyskawicznym tempie, bo w listopadzie zostanie przerwany na miesiąc, by rozegrać mundial. To sprawia, że reprezentanci nie będą mieli tradycyjnych przygotowań przed turniejem i polecą do Kataru prosto z meczów ligowych.

- Wiemy, jak wyglądały te przygotowania do turniejów. Wyłączając rok 2016, nie wyglądało to idealnie. Może to dobrze, że pojedziemy z marszu. Latem mieliśmy ciężkie okresy przygotowawcze w klubach. U mnie w Benevento były trzy tygodnie. Udało się przejść bez żadnego urazu, co jest wręcz kluczowe. Teraz zostało kilka tygodni do mundialu, kilka meczów do zagrania, więc jeszcze wiele może się wydarzyć. Ale odpukuję, byle wszyscy byli zdrowi - powiedział Glik.

Mecz z Holandią w Lidze Narodów rozpocznie się o godz. 20.45. Relacja na żywo w Sport.pl.