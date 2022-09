Michniewicz tajemniczy jak nigdy. Nie zdradził nazwisk. Ale bramkarza można się domyślić

Wojciech Szczęsny i Łukasz Skorupski, bo to o nich mowa. Ten pierwszy jest podstawowym bramkarzem kadry, który przyjechał na zgrupowanie po kontuzji - nie grał przez ostatnie trzy tygodnie. Drugi - Skorupski - faktycznie jest tym drugim, ale na poprzednim zgrupowaniu zagrał przeciwko Holandii - w Rotterdamie, gdzie Polska zremisowała 2:2, a bramkarz Bologny pokazał się z dobrej strony i nie dał powodów, by nie brać go pod uwagę przy ustalaniu składu na rewanż.

Michniewicz postawi na Szczęsnego

Z naszych informacji wynika, że Czesław Michniewicz w czwartek postawi na Szczęsnego, ale selekcjoner nie chciał zdradzić tego na konferencji, choć już na samym początku zapytany został o to, czy z Holandią bronić będzie Szczęsny, czy Skorupski. - W bramce zagra bramkarz. Nazwisko poznacie w dniu meczu - uśmiechnął się Michniewicz i po chwili dodał, że niespodzianek nie będzie.

Selekcjoner w środę był bardzo tajemniczy. To niepodobne do Michniewicza, bo do tej pory raczej nie miał przed dziennikarzami wielu tajemnic. - Nie mówię zbyt wiele, by nie ułatwiać też analizy naszej drużyny przeciwnkom - tłumaczył chwilę po tym, jak zdradził jedynie - znowu bez nazwisk - że w jego zespole jest dwóch piłkarzy, którzy narzekają na mikrourazy.

- To nic groźnego, ale decyzję odnośnie ich przydatności, podejmiemy wieczorem. Na pewno jeśli będzie jakiekolwiek ryzyko, nie będziemy go podejmować, bo mamy przed sobą jeszcze mecz z Walią i aż czterech zawodników zagrożonych kartkami [Zieliński, Bednarek, Bereszyńśki, Skorupski] - przypomniał w środę Michniewicz.

Michniewicz: Jesteśmy przygotowani na dwa warianty

Dzień przed meczem Michniewicz nie chciał też zbyt wiele mówić o ustawieniu. - Jesteśmy przygotowani na dwa warianty. Z jednym, ale też z dwójką napastników - przyznał selekcjoner. I po raz kolejny - choć już teraz bardziej między wierszami - dodał, że z Holandią chce zagrać o pełną pulę. - Do nikogo nie chcemy podchodzić na klęczkach. Wiadomo, że przegrani po meczu najczęściej mówią o stylu, a wygrani o tym, z kim grają następny mecz. W sporcie najważniejszy jest wynik, ale dla nas ważne będzie też to, w jaki sposób go osiągniemy, bo nie chcemy ograniczać się tylko do przeszkadzania, ale też wykorzystywać nasze atuty - przyznał Michniewicz.

Polska po czterech meczach zajmuje trzecie miejsce w grupie Ligi Narodów. Ma trzy punkty przewagi nad ostatnią Walią oraz trzy straty do Belgii i sześć do Holandii. Celem jest utrzymanie się w Dywizji A, a więc zajęcie przynajmniej trzeciego miejsca. Początek meczu Polska - Holandia w czwartek o 20.45.