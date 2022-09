Lewandowski nie mógł powstrzymać emocji. "To było dzień po napaści" [WIDEO]

- W Ukrainie umierają cywile, umierają dzieci. To wszystko dla mnie jest bardzo trudne - mówił łamiącym się głosem i z zaszklonymi oczami Andrij Szewczenko. Wyraźnie poruszony był też Robert Lewandowski. Obaj spotkali się we wtorek na murawie Stadionu Narodowego. To było symboliczne spotkanie, ale niezwykle ważne, bo Lewandowski, który od początku napaści Rosjan publicznie wspierał Ukrainę, we wtorek na Stadionie Narodowym odebrał od Szewczenki kapitańską opaskę w barwach Ukrainy.

- Czuję się osobą, która wspiera i stara się mocno pomagać Ukrainie. I jeśli mogę, to chcę opowiedzieć historię mojej opaski, którą założyłem w meczu Bundesligi. To było dzień po napaści Rosji na Ukrainę. Byłem wtedy w hotelu, nie graliśmy w Monachium, a na wyjeździe, więc miałem ograniczone możliwości. Znalazłem jednak dwa kolory i stworzyłem opaskę w barwach Ukrainy. Powiem szczerze, że sam ją lepiłem, trochę szyłem, żeby utrzymywała mi się na ramieniu. To była spontaniczna decyzja, ale chciałem pokazać światu, co się wydarzyło - mówił wyraźnie poruszony Robert Lewandowski. A materiał z tego wyjątkowego spotkania możecie obejrzeć tutaj:

"Bracia z Polski nam pomagają"

- Wiem, co wasz naród, prezydent, parlament i zwykli ludzie dla nas robią. Dla nas to wsparcie jest bardzo ważne. Rozmawiałem z Robertem, czy założy opaskę z flagą Ukrainy, bo to bardzo ważne dla wszystkich osób z mojego kraju, że nie jesteśmy zostawieni sami sobie. Dlatego chcę wam podziękować za wszystko, co robicie. Tyle gestów, tyle realnego wsparcia - przyjęcie naszych rodaków, wszelka pomoc - to są nieocenione rzeczy. U nas jest teraz ciężko, ale widzimy, jak nasi bracia z Polski nam pomagają. Naprawdę dziękujemy wam z całego serca - mówił równie poruszony Szewczenko.