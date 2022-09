Lewandowski o Złotej Piłce. Przyznał, że teraz ma "krótszą drogę"

Robert Lewandowski wziął udział w poniedziałkowej konferencji prasowej reprezentacji Polski przed meczami z Holandią i Walią w Lidze Narodów, które odbędą się w czwartek 22 i w niedzielę 25 września. Nasz kapitan nie mógł nie odnieść się do swojej nowej sytuacji klubowej i pierwszych tygodni spędzonych w FC Barcelonie. Poruszona została także kwestia ewentualnej walki o statuetkę Złotej Piłki. Zwłaszcza ten temat zainteresował hiszpańskie media. Wypowiedź napastnika zacytowała m.in. "Marca".

Robert Lewandowski szczerze o Złotej Piłce. Hiszpańskie media zachwycone

Lewandowski zanotował kapitalny start w barwach nowej drużyny. Do ośmiu goli w La Liga dołożył hat-tricka w Lidze Mistrzów przeciwko Viktorii Pilzno. Nic dziwnego, że temat Złotej Piłki w kontekście jego gry wraca jak bumerang. Pytany był o nią także podczas ostatniej konferencji. - Myślę, że droga do tego jest krótsza z Barcelony, niż z Bayernu - odpowiedział, co od razu wychwyciły media z Półwyspu Iberyjskiego.

To, co w Hiszpanach może wywoływać zachwyt, z pewnością nie spodoba się włodarzom i sympatykom Bayernu Monachium. Tym bardziej że z ostatniej potyczki z FC Barceloną w Lidze Mistrzów zwycięsko wyszli właśnie Bawarczycy. Również wypowiedź na temat tego spotkania przywołała "Marca". - Mecz z Bayernem był dla nas lekcją. Przed spotkaniem nie spodziewaliśmy się, że będziemy w stanie narzucić nasz styl i stworzyć tyle okazji. Ten mecz pokazał, że potrafimy to zrobić, stwarzać sytuacje w trudnych meczach.

Dziennik zainteresował się także nauką języka hiszpańskiego w wykonaniu kapitana reprezentacji Polski. Ta jednak póki co nie idzie mu najlepiej. Poznał zaledwie kilka słów. - Nauczyłem się zamawiać jedzenie w restauracji - śmiał się Lewandowski.

