Poważne kłopoty rywali Polaków. Dwie gwiazdy wypadły z powodu kontuzji

Reprezentacja Polski w najbliższych dniach rozegra dwa mecze, które zakończą zmagania fazy grupowej tegorocznej Ligi Narodów UEFA. Już w najbliższy czwartek nasi piłkarze podejmą na Stadionie Narodowym w Warszawie Holandię. Trzy dni później w Cardiff zagrają natomiast z Walią, a więc najsłabszą drużyną naszej grupy.

Walia zagra osłabiona w meczu z Polską. Dwaj weterani wypadają z powodu kontuzji

Walijczycy wciąż liczą, że uda im się przeskoczyć w tabeli Biało-Czerwonych i tym samym pozostać w dywizji A. By osiągnąć swój cel, muszą oczywiście wygrywać i liczyć na potknięcia Polaków. Przed nimi jednak arcytrudne zadanie. Tracą do nas trzy punkty, a do wrześniowych meczów przystąpią mocno osłabieni. Z kadry powołanej na spotkania z Belgią i Polską wypadli dwaj kluczowi piłkarze.

Jak informuje TVP Sport, selekcjoner Robert Page nie będzie mógł skorzystać z obrońcy Bena Daviesa i pomocnika Joe Allena. Obu z gry wykluczyły urazy. Davies, zawodnik Tottenhamu, doznał pęknięcia kości w nodze podczas niedawnego meczu Ligi Mistrzów ze Sportingiem Lizbona i czeka go przynajmniej trzytygodniowa przerwa od gry. Allen, który gra obecnie w Swansea, nabawił się natomiast urazu ścięgna podkolanowego.

Zarówno Ben Davies, jak i Joe Allen to jedni z najbardziej doświadczonych piłkarzy reprezentacji Walii. Obaj zaliczyli kolejno 73 i 72 mecze w narodowych barwach. Robert Page zdecydował, że w ich miejsce powoła tylko jednego zawodnika. Szansę otrzymał 18-letni Jordan James, środkowy pomocnik Birmingham City. To jego pierwsze powołanie do pierwszej kadry.

