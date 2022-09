Lewandowski nie ukrywał wzruszenia. "To było dziwne i wyjątkowe uczucie"

Bartłomiej Kubiak: Przyjechałeś bardzo szczęśliwy na zgrupowanie reprezentacji Polski - to widać. Także w Barcelonie, gdzie wyglądasz trochę jak dziecko, które cieszy się ze swojej pierwszej wizyty w Disneylandzie.

Robert Lewandowski: Na pewno ten transfer to dla mnie powiew świeżości, coś nowego. I faktycznie trochę odbieram to tak, jakbym dostał nowe zabawki, które zawsze chciałem dostać. Od pierwszych dni w Barcelonie czułem, że jestem w odpowiednim miejscu i czasie. Poczułem nie tylko dumę, ale też spełnienie, bo trafiłem do miejsca, w którym chciałem być i w którym od pierwszych chwil czułem się bardzo swobodnie. Nie tylko ze względu na to, do jakiego klubu trafiłem, ale też jak mnie w tym klubie przyjęli. Nie tylko koledzy z szatni czy sztab, ale w ogóle - wszyscy wokół. Każdy od początku mocno mnie wspierał, pomagał w adaptacji i sprawiał, że mogłem skupić się tylko na tym, co wychodzi mi najlepiej.

Kiedyś powiedziałeś, że po meczach w reprezentacji czujesz się bardziej wyczerpany energetycznie niż po meczach w Bayernie. A jakbyś to porównał teraz do Barcelony?

- Ani nie ma dwóch takich samych klubów, ani nie ma dwóch takich samych lig. A nawet miast, bo inaczej było w Monachium, wcześniej w Dortmundzie i inaczej jest teraz - w Barcelonie. Wiadomo: sposób gry w piłkę różni się trochę od siebie, choć jeśli mówimy o funkcjonowaniu samych klubów, to one funkcjonują podobnie - organizacyjnie są na bardzo wysokim poziomie. Pod tym względem różnią je detale, które tak naprawdę nie mają znaczenia. Sposób gry czy podejście ludzi są jednak inne. Ale to akurat wynika z zawodników, z którymi aktualnie grasz - od tego, na jakim są etapie życia czy kariery. Albo po prostu z różnic kulturowych, bo inaczej żyje się w Hiszpanii, a inaczej w Niemczech.

Czym Bundesliga różni się od La Ligi?

- Bundesliga była zdecydowanie bardziej fizyczną ligą. W Hiszpanii z kolei więcej drużyn próbuje i chce grać w piłkę. Tak to widzę teraz, bo nie wykluczam, że to moje postrzeganie jeszcze się zmieni. Na pewno nie można tych porównań traktować tak dosłownie - jeden do jednego - bo w La Liga też czekają nas mecze z zespołami, które bardziej będą się bronić i trudniej im będzie strzelić gola. Zresztą było już tak w miniony weekend - przeciwko Elche (3:0). Niby ostatnia drużyna w tabeli, strzeliłem dwa gole, ale naprawdę grało nam się ciężko - rywal był ustawiony bardzo defensywnie i umiejętnie przesuwał się po boisku. I takich meczów pewnie będzie więcej w tym sezonie, choć ja aż tak bardzo już się na tym nie skupiam. Rozegrałem w życiu już tyle spotkań z różnymi drużynami, także z różnych krajów, że nie sprawia mi większych problemów, by adaptować się do warunków na boisku. Ważne jest, by zrobić to szybko, ale istotne jest też to, co możemy zaoferować sami, czyli potencjał, który mamy w Barcelonie. A nawet ten powiew świeżości, który czuję, bo on też sprawia, że cały czas chcę się rozwijać. Dodaje mi energii.

Mówiłeś, że potrzeba kilku miesięcy, by ocenić, na co was stać. Ale czy w tym momencie - na początku sezonu - nie jest lepiej, niż przypuszczałeś? Nikt nie wątpił w to, że będziesz strzelał, ale tych goli jest naprawdę dużo. Zaliczyłeś właśnie najlepsze wejście do Barcelony w XXI wieku, pobiłeś rekord klubowej legendy Ladislao Kubali sprzed 71 lat, który w sześciu pierwszych meczach strzelił siedem goli. Ty strzeliłeś osiem.

- Powiem szczerze: nie spodziewałem się, że będzie aż tak dobrze. Że będę zdobywał aż tyle bramek. Wiadomo, że zawsze na początku pojawiają się pewne znaki zapytania i tym razem też tak było. Ale z drugiej strony nie kalkulowałem. Po prostu zacząłem grać i nastawiałem się przede wszystkim na to, by jak najlepiej wykorzystać swój czas na boisku. Zadawałem sobie sprawę, że ten początek będzie ważny. Nie tylko dla mnie, ale też dla całej drużyny. I uważam, że zrobiłem wszystko, by ten okres adaptacyjny przejść jak najlepiej. Na tym przede wszystkim skupiałem się w czasie przygotowań, opłaciło się.

Czujesz się autorytetem dla tych wszystkich młodych piłkarzy Barcelony - Pedriego, Gaviego czy Fatiego?

- Tak się nie czuję, ale zdaję sobie sprawę, że są chłonni wiedzy, chętnie rozmawiają, nie wstydzą się pytać. I z chęcią z nimi rozmawiam, bo widzę, jaki jest potencjał w tej drużynie, jak szybko chłopaki się rozwijają. Oczywiście jest też paru doświadczonych piłkarzy, bo to też nie tak, że są tu sami młodzi i ja. Z drugiej strony nie chodzi o to, abym ja przynależał do jakiejś grupy. Tylko do starszyzny, czy tylko do młodych. Wchodząc do nowej drużyny, chcę mieć dobry kontakt ze wszystkimi.

Grałeś kiedyś z młodymi piłkarzami, którzy mają aż taki potencjał?

- W takiej liczbie nigdy. Mowa przecież o młodych: Gavim, Pedrim czy Fatim, ale też trochę starszych: Torresie czy Garcii. Nie wspominając o Dembele czy Raphinhi, których można już uznawać za doświadczonych. Ale nawet pomijając ich, zgęszczenie tych talentów i ich jakość, którą już teraz - pomimo młodego wieku - prezentują na boisku, jest duża i dla mnie niespotykana.

Potencjał jest duży i kibice Barcelony to widzą. Doceniają waszą grę, i to nawet po takim meczu jak ten z Bayernem, przegranym 0:2.

- To był mecz, którego nie powinniśmy przegrać. Powinniśmy go wygrać. A nawet jeśli nie wygrać, to przynajmniej zremisować. To też była dla nas lekcja, z której będziemy czerpać do końca sezonu. Że skoro nie możemy wygrać, to przynajmniej nie przegrajmy. Przecież jakby skończyło się 5:2 albo 4:2 dla nas, to nikt by po meczu nie zadawał pytań o wynik. Skończyło się inaczej, przegraliśmy. Ale to był mecz, który wiele nas nauczył. Przed nim nie zdawaliśmy sobie sprawy, że z Bayernem możemy narzucić własny styl, mieć aż tyle sytuacji. Oczywiście: popełniliśmy w tym meczu też błędy, choćby po pierwszej straconej bramce, kiedy od razu chcieliśmy wyrównać, a skończyło się tak, że sami straciliśmy drugą bramkę.

Ale powtarzam: ten mecz dał nam wiele odpowiedzi. Pokazał, że tak wiele nie brakuje nam do najlepszych, a przy tym był dla nas dobrą nauczką, że takich meczów po prostu nie możemy przegrywać.

Obawiałeś się gwizdów ze strony kibiców Bayernu?

- Nie, bo byłem w Monachium po transferze do Barcelony i spotykałem ludzi na ulicy - słyszałem, co mówili, jak mnie traktowali. Kibic Bayernu jest bardzo inteligentny, jeśli chodzi o to, co się pisze w mediach. Potrafią czytać ze zrozumieniem i odróżniają prawdę od tego, co nią nie jest. Wiedzą i pamiętają, jaką byłem osobą, jak się zachowywałem, co robiłem, co mówiłem itd.

Był jakiś wzruszający moment?

- Samo wejście na murawę i stadion. To było dziwne i dość wyjątkowe uczucie, że musiałem iść do szatni gości, rozgrzewać na innej połowie boiska. To było coś więcej niż tylko mecz sportowy, bo nie dało się wyłączyć emocji i zapomnieć. Chciałem wygrać i strzelić gola. Nie udało się, ale mówiąc o emocjach, to nie dało się ich całkowicie wyciszyć. Za mało czasu upłynęło od tego transferu.

Przed losowaniem Ligi Mistrzów mówiłeś, że masz życzenie, by nie trafić w tym roku na Bayern.

- Szczerze mówiąc, nie byłem zadowolony, że tak szybko zagrałem na Allianz Arenie. Pod względem emocjonalnym było to spotkanie inne niż wszystkie, kosztowało mnie bardzo wiele. Miało wymiar o wiele szerszy niż tylko sportowy. Spędziłem w Monachium osiem lat, strzeliłem kilkaset goli, wygrałem wszystko, co możliwe, a nagle musiałem rywalizować z kolegami i przyjaciółmi. Jestem tylko człowiekiem, nie da się od tego odciąć. Chciałem, ale w głowie pojawiły się znaki zapytania. Pod względem emocjonalnym był to najtrudniejszy mecz życiu, ale też traktuję go jako pieczęć podsumowującą moją karierę w Bayernie. Emocje we mnie buzowały, chciałem strzelić gola, ale w środku coś nie pomagało. Nie da się w kilka tygodni zapomnieć ośmiu lat, ale to już za mną.

Teraz przed tobą zgrupowanie reprezentacji Polski, mecze z Holandią i Walią w Lidze Narodów.

- Najpierw spróbujmy wygrać z Holandią. Czekam na kolejny występ na Narodowy - grając w domu, zawsze czuję dumę - mecze tutaj są zawsze wyjątkowe. Remis może nie wystarczyć do utrzymania, ale zobaczymy, co Walia zdziała w Belgii. Na Wyspach nigdy i nikomu nie gra się łatwo. Może być więcej walki niż futbolu. Traktuję te spotkania również jako drogowskazy przed mundialem. Dadzą odpowiedzi, co jeszcze nie funkcjonuje, co jest do poprawy. Przyjechałem na zgrupowanie szczęśliwy i pewniejszy siebie. A szczęśliwszy piłkarz może dać więcej każdej drużynie. Tylko to nie może przesłonić deficytów, których reprezentacji nie brakuje.

To znaczy?

- Na niektórych pozycjach mamy niedobór i trzeba zrobić tak, by tych niedostatków nie było widać na murawie. Ale nie chcę teraz o tym rozmawiać. Ani zastanawiać się, czy lepiej byśmy grali z dwoma ofensywnymi pomocnikami za moimi plecami czy dwójką napastników. Bardziej chodzi o sposób poruszania się po boisku - grania bez piłki, wychodzenia na pozycję. Jesteśmy drużyną, która potrzebuje poczuć, że może zaatakować rywala, stworzyć okazję, a nie tylko się bronić. Im więcej atakujemy, tym pewniej czujemy się w obronie, wtedy każdy trochę mniej boi się ryzyka przy wyprowadzeniu piłki, podejmuje próby. Ale należy robić to z głową - nawet w Brukseli w czerwcowym meczu z Belgią, kiedy w pierwszej połowie założyliśmy pressing, to rywale czasem się gubili. O drugiej odsłonie nie wspominam [Polska prowadziła 1:0, by przegrać 1:6]. Wszystko trzeba wyważyć, wiedzieć, kiedy trochę się cofnąć, a w którym momencie odważniej zaatakować. Nie powinniśmy się tego bać, bo przeciwnik, kiedy widzi, że nie ma w nas strachu, jest mniej odważny. Ale to bardziej skomplikowane niż słowa na papierze.

Mundial w Katarze będzie twoim ostatnim?

- W ogóle się nad tym nie zastanawiałem. Myślę tylko o tym, że czeka nas wyjątkowa impreza. Inna niż wszystkie poprzednie w historii. Zagramy w trakcie sezonu, w innym miesiącu, bez przygotowań. Trafiliśmy do trudnej grupy, w której nie jesteśmy faworytem do awansu. Wszystko może się zdarzyć, czeka nas wielkie wyzwanie, bo musimy przyjechać do Kataru i z marszu zagrać najważniejszy mecz roku czy nawet sezonu. Z Meksykem, bo wynik tego starcia może zdeterminować cały turniej. Ale najpierw spróbujmy wygrać z Holandią.