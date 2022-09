Czesław Michniewicz odpowiedział Rafałowi Gikiewiczowi. Jaśniej się nie dało

Rafał Gikiewicz jest w ostatnich tygodniach w świetnej formie. W derbach Bawarii niemal w pojedynkę zatrzymał Bayern Monachium, a niemieckie media zgodnie okrzyknęły go bohaterem kolejki. Świetne występy w Bundeslidze nie przekładają się jednak na powołania do reprezentacji Polski. 34-letni bramkarz co prawda znalazł się w szerokiej kadrze na wrześniowe zgrupowanie, ale jak przyznał w "Kanale Sportowym", nikt ze sztabu szkoleniowego reprezentacji go o tym nie poinformował. Dodał też, że to "trochę dziwne".

Czesław Michniewicz: Gikiewicz jest w kręgu zainteresowań

Na konferencji prasowej odpowiedział mu Czesław Michniewicz. - Dla mnie to nie jest to dziwne. Jest w kręgu zainteresowań. Obserwowaliśmy jego mecze na żywo. Nie został powołany, bo wybraliśmy kogoś innego. Nie możemy powołać dziesięciu bramkarzy na zgrupowanie - uciął twardo selekcjoner reprezentacji Polski.

Przypomnijmy, że na zgrupowanie przed meczami z Holandią i Walią w Lidze Narodów powołania otrzymało aż czterech bramkarzy: Wojciech Szczęsny, Łukasz Skorupski, Bartłomiej Drągowski i Radosław Majecki.

I choć selekcjoner przyznał, że ma już w głowie plan, kto będzie bronił polskiej bramki w meczu z Holandią, a kto z Walią, to na razie tego nie zdradzi.

Jasny cel reprezentacji Polski

22 września w Warszawie z Holandią, 25 września w Cardiff z Walią. Dla Lewandowskiego i kadry Michniewicza to dwa spotkania, które zakończą zmagania w tegorocznej Lidze Narodów. Polska po czterech meczach zajmuje trzecie miejsce w grupie. Ma trzy punkty przewagi nad ostatnią Walią oraz trzy straty do Belgii i sześć do Holandii. Celem jest utrzymanie się w Dywizji A, a więc zajęcie przynajmniej trzeciego miejsca w grupie.