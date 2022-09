Miało nie być pytań o Barcelonę, ale Lewandowski sam zaczął. "Korzystam"

Poniedziałek, samo południe. Pod hotelem kadry DoubleTree by Hilton na warszawskim Wawrze tłok. Kibice mieszają się z hotelowymi gośćmi. - A co tutaj się odbywa? - pytamy na recepcji. - Znowu trzydzieste plenum spółdzielni "Zenum" - słyszmy. Ale to już tradycja, że zgrupowania reprezentacji Polski pokrywają się także z innymi wydarzeniami, które odbywają się w hotelu. Tym razem padło na kongres Polskiego Towarzystwa Urologicznego.

"Ooo, patrzcie tutaj". Michniewicz w swoim żywiole. Mundial już się zaczął

W poniedziałek piłkarze w hotelu mieli stawić się do godziny 13. Jako jeden z ostatnich czarnym mercedesem pod hotel podjechał ten najważniejszy i najlepszy piłkarz kadry - Robert Lewandowski. To też już tradycja, że kapitan reprezentacji Polski - w przeciwieństwie do wielu innych kadrowiczów - wchodzi do hotelu głównym wejściem. Tym razem było podobnie. Lewandowski najpierw przywitał się z kibicami, a kilkadziesiąt minut później - co też jest już tradycją - wraz z Czesławem Michniewiczem pojawił się na konferencji prasowej otwierającej zgrupowanie reprezentacji Polski.

Lewandowski sam zaczął temat Barcelony

Rzecznik kadry Jakub Kwiatkowski już na początku poprosił wszystkich dziennikarzy, by pytali Lewandowskiego przede wszystkim o sprawy związane z kadrą. I pytali. Ale Lewandowski sam chętnie wracał do tego, co dzieje się poza kadrą, czyli w Barcelonie. I sam wywołał ten temat.

- Jest wiele powodów do uśmiechów i zadowolenia. Ale bez względu na to, co dzieje się poza kadrą, a w ostatnich miesiącach w moim życiu dzieje się dużo dobrego, zawsze jak tutaj przyjeżdżam, jestem szczęśliwy. Nie inaczej jest tym razem. Jedyne, co się tak naprawdę zmienia, to tylko pogoda, która dziś jest już trochę gorsza - mrugnął okiem Lewandowski.

I dalej wracał do Barcelony, do której latem przeniósł się z Bayernu. - Po tylu latach gry w jednym kraju zmiana zawsze jest czymś nowym, fajnym. I z tego korzystam. Czuję się świetnie w nowym miejscu. Czuję się też świetnie, że znowu tutaj jestem z wami - dodawał Lewandowski

Lewandowski błyszczy w Barcelonie

Kapitan reprezentacji Polski - nawet, gdy nie był pytany o Barcelonę - nawiązywał do tego, co dzieje się w klubie. A tam dzieje się lepiej niż dobrze. Osiem meczów, 11 bramek, dwie asysty - gol średnio co 58 minut. Lewandowski w Barcelonie błyszczy od początku sezonu. I promienieje. Też poza boiskiem, co również widać, bo uśmiech praktycznie nie schodzi mu z twarzy.

I w poniedziałek też nie schodził, choć były momenty, kiedy Lewandowski był poważny. - Przed nami dwa trudne mecze, które też pokażą nam, gdzie jeszcze mamy jakieś braki. Bo mamy. Każdy widzi, na jakich pozycjach w kadrze są wakaty - przyznał Lewandowski, ale nie chciał specjalnie rozwijać tego tematu.

22 września w Warszawie z Holandią, 25 września w Cardiff z Walią. Dla Lewandowskiego i kadry Michniewicza to dwa spotkania, które zakończą zmagania w tegorocznej Lidze Narodów. Polska po czterech meczach zajmuje trzecie miejsce w grupie. Ma trzy punkty przewagi nad ostatnią Walią oraz trzy straty do Belgii i sześć do Holandii. Celem jest utrzymanie się w Dywizji A, a więc zajęcie przynajmniej trzeciego miejsca w grupie.