Kamil Grosicki o pożegnaniu z reprezentacją Polski. "Na każdego przychodzi pora"

W poniedziałek 12 września Czesław Michniewicz ogłosił powołania do reprezentacji Polski na wrześniowe mecze w Lidze Narodów z Holandią i Walią. Wśród powołanych znalazł się Kamil Grosicki. Dla skrzydłowego Pogoni to trzecie zgrupowanie, odkąd trenerem został Michniewicz. Grosicki zagrał trzy razy – w towarzyskim meczu ze Szkocją oraz w Lidze Narodów z Walią i Belgią. Za każdym razem wchodził na końcówki spotkań. Łącznie uzbierał 34 minuty.

Grosicki pożegna się z kadrą? Decyzja po mistrzostwach

- Ja się cieszę z każdego kolejnego powołania, tak do tego podchodzę. Nie wybiegam w przyszłość, staram się grać jak najlepiej na naszym podwórku. Dobrą grą chcę pokazać, że zasłużyłem na nie. Każdą minutę w kadrze muszę wykorzystać maksymalnie - jakby to była moja ostatnia minuta w reprezentacji – mówi Grosicki w rozmowie z WP Sportowe Fakty. Skrzydłowy Pogoni nie ukrywa bowiem, że to mogą być jego ostatnie chwile w reprezentacji. Jak sam twierdzi, z kadry nie zrezygnuje, ale powie "dość", jeśli przegra rywalizację sportową. W tym przypadku Grosicki czuje się jednak dosyć pewnie.

- Cały czas mam moc, żeby grać na poziomie międzynarodowym. Na ten moment czuję, że reprezentacji mogę dać jeszcze dużo, że mogę być potrzebny. Wydaje mi się, że od dłuższego czasu na tej pozycji nie wybił się w reprezentacji żaden zawodnik. Teraz gra tam Sebek Szymański, naturalnie środkowy pomocnik, lub Nicola Zalewski. Typowym skrzydłowym jest Przemek Frankowski. Są też młodzi: Kuba Kamiński i Michał Skóraś, który bardzo dobrze prezentuje się w Lechu. Miejmy nadzieję, że są przyszłością reprezentacji i to oni będą stanowić o sile skrzydeł w przyszłości – powiedział zawodnik.

Grosicki otwarcie mówi o tym, że chce pojechać na mistrzostwa świata. Po nich podejmie decyzję co do swojej przyszłości w kadrze. - To może być fajny moment na pożegnanie. Widziałem piękne pożegnania Łukasza Fabiańskiego, Łukasza Piszczka czy Artura Boruca. Na każdego przychodzi pora – przyznaje.

Skrzydłowy nie myśli na razie o definitywnym końcu kariery. Ma trzyletni kontrakt z Pogonią i nie wyklucza przedłużenia go. - Od ostatniej oferty z Francji w styczniu tego roku nic się nie działo na rynku z moim udziałem. Latem przedłużyłem kontrakt z Pogonią i to jest najważniejsze, bardzo się z tego cieszę. Chciałbym osiągnąć z Pogonią sukces: wygrać mistrzostwo Polski i Puchar Polski. To moje marzenie, wtedy będę czuł się spełniony, gdy jako wychowanek zdobędę z Pogonią trofeum – powiedział.