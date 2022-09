Brutalna ocena reprezentacji Polski. "Muszę wylać kubeł zimnej wody"

Mistrzostwa świata w Katarze zbliżają się wielkimi krokami. Reprezentacja Polski pierwszy mecz rozegra 22 listopada. Na dwa miesiące przed startem imprezy wydaje się, że kadra jest silniejsza w ofensywie niż w defensywie. To zdanie podziela m.in. były wiceprezes PZPN, Marek Koźmiński.

REKLAMA

Zobacz wideo Szpilka o freakach. „Kiedyś byłbym tam największą gwiazdą. Ale wyrosłem z tego"

Marek Koźmiński mocno o reprezentacji Polski. "Wystarczy jedna rzecz i jedziemy na mundial w roli turystów"

Od lat niekwestionowanym liderem reprezentacji Polski jest Robert Lewandowski. Podobnie będzie na mistrzostwach świata w Katarze. Marek Koźmiński przestrzega jednak przed hurraoptymizmem. - Nie mamy dwudziestu dobrych zawodników. Czytałem kilka recenzji, jaką to my mamy fantastyczną reprezentację. Stop. Muszę wylać kubeł zimnej wody - powiedział w rozmowie z portalem WP SportoweFakty i dodał: - Nie możemy postrzegać reprezentacji przez pryzmat Lewandowskiego. Gdyby nam teraz, odpukać, wypadł jeden kluczowy zawodnik przez kontuzję, to na mundial jedziemy w roli turystów.

Więcej artykułów o podobnej treści znajdziesz na portalu Gazeta.pl.

Koźmiński zauważył również różnice w jakości poszczególnych formacji w kadrze Czesława Michniewicza. Jego zdaniem tak źle nie było od 20 lat. - Mamy bardzo nierówną kadrę, nie przypominam sobie tak wielkich dysproporcji w reprezentacji w ostatnich 20 latach. Posiadamy gwiazdy światowego formatu - Lewandowskiego, Szczęsnego, Milika, "Ziela", a później robi się dziura, dziura i dziura. Nie ma harmonii jakościowej.

Media zapowiadają wielki powrót Lewandowskiego. "Wyjątkowo trudny"

Ofensywa szaleje, defensywa kuleje. Marek Koźmiński wprost o dysproporcjach w reprezentacji

Były wiceprezes PZPN porównał kadrę do...ludzkiego ciała. - Bardzo łatwo podzielić reprezentację na pół. Drużyna od pasa w górę, czyli od pomocy do ataku, wygląda bardzo, bardzo dobrze - powiedział i wyróżnił m.in. Arkadiusza Milika, Piotra Zielińskiego czy też Sebastiana Szymańskiego. Gorzej w ocenie Koźmińskiego wypadła defensywa. - Słabo, tu mamy kłopot i on nam rośnie.

Lewandowski znajdzie nową rolę w Barcelonie. "Przeistoczy się z egzekutora"

- Nie mamy podstaw, by spodziewać się sukcesu, choć chciałbym się miło zaskoczyć - zakończył Koźmiński.