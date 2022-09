Polski "następca Cristiano Ronaldo" robi karierę. Wielka chwila. 34 mln wyświetleń

W poniedziałek poznaliśmy listę powołanych zawodników nie tylko do seniorskiej reprezentacji Polski, ale również do kadry U-21. To premierowe powołania nowego szkoleniowca tej kadry, Michała Probierza. O nich również jest głośno zwłaszcza ze względu na jedno nazwisko – Dawida Hanca z Chrobrego Głogów.

REKLAMA

Zobacz wideo Szpilka o freakach. „Kiedyś byłbym tam największą gwiazdą. Ale wyrosłem z tego"

Michniewicz zdradził treść ostatnich wiadomości z Lewandowskim. "To już niczego nie zmieni"

"Młody następca Cristiano Ronaldo" w reprezentacji młodzieżowej

Chociaż Hanc dopiero od tego sezonu może pokazać się szerszej publiczności jako zawodnik Chrobrego Głogów, występującego w Fortuna 1. Lidze, to wielu kibiców już o nim słyszało. I to już 10 lat temu. Wszystko za sprawą filmu na YouTubie, który stał się hitem sieci. Film nosi nazwę "Młody następca Cristiano Ronaldo Dawid Hanc 10 lat". To trwająca 3,5 minuty kompilacja sztuczek i dryblingów młodego piłkarza. Ten klip został wyświetlony ponad 34 miliony razy. Teraz, kiedy o Hancu znowu jest głośno, ta liczba może być jeszcze większa.

Przez lata internauci szukali informacji na temat tego, jak rozwija się "następca Cristiano Ronaldo". Aż do podpisania kontraktu z Chrobrym nie wybił się ponad poziom III ligi polskiej. Grał w rezerwach Zagłębia Lubin. Twardo jednak stąpał po ziemi i konsekwentnie dążył do celu. Niekoniecznie do tego, żeby zostać następcą Ronaldo, który w jego wieku strzelał gole dla Manchesteru United. Jak twierdzi, film raczej mu nie przeszkodził w karierze.

– Do dzisiaj jestem w szoku, że ten filmik tak wypalił. Gdybym mógł cofnąć czas to w momencie publikacji wideo i tak kliknąłbym "opublikuj". Nie zmieniłbym tej decyzji. Dlatego, że dużo fajnych rzeczy się wydarzyło dzięki tej kompilacji. Wbrew pozorom więcej spotkało mnie pozytywnych sytuacji i komentarzy po publikacji filmu – powiedział w rozmowie z portalem "Weszło!" w 2021 roku, jeszcze jako zawodnik rezerw Zagłębia.

Polska wcale nie musi zagrać z Chile. Trzy warianty. "Rozmawiałem z sekretarzem"

– W piłce nożnej trzeba być cierpliwym i wytrwałym. Nie uda się coś? Trudno, zdarza się, trzeba dalej pracować i robić swoje. Mam w sobie taką wewnętrzną pewność siebie, że to, co robię jest słuszne i w późniejszym czasie przyniesie mi korzyści. Sumiennie pracuję nad deficytami, wierzę w siebie i jestem przekonany o tym, że jak dostanę szansę od trenerów zagrania na wyższym poziomie to zrobię wszystko, żeby jej nie zmarnować. Pracuję na to, żeby dostać szansę pokazania się w Ekstraklasie. Chcę profesjonalnie grać w piłkę, wszystko poukładałem pod ten sport. Wierzę, że to zaprocentuje w przyszłości. Nie chcę deklarować, że za kilka lat będę grał w Ekstraklasie czy w ligach zagranicznych, bo nie wiem co przyniesie przyszłość. W piłce trzeba mieć szczęście i musi też dopisywać zdrowie – dodał.