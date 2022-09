Michniewicz zdradził treść ostatnich wiadomości z Lewandowskim. "To już niczego nie zmieni"

O nieobecnych, o powołanych, o kontuzjowanych. Ale też o najbliższych rywalach w Lidze Narodów, czyli Holendrach i Walijczykach. A także o przygotowaniach do tych meczów. Czesław Michniewicz na poniedziałkowym spotkaniu z mediami przez ponad pół godziny omawiał różne kwestie, zanim jeden z dziennikarzy zapytał go o tego najlepszego i najważniejszego piłkarza w jego kadrze. A więc o Roberta Lewandowskiego.

Brak wcześniejszych pytań o Lewandowskiego nawet nie dziwi, bo kapitan reprezentacji Polski na wszystkie odpowiada sam na boisku. Sześć meczów, dziewięć bramek, dwie asysty. Gol średnio co 52 minuty. I w środę w meczu przeciwko Viktorii Pilzno w Lidze Mistrzów (5:1) pierwszy hat-trick w barwach Barcelony. Polak w nowym klubie błyszczy od początku sezonu. I promienieje. Nie tylko na boisku, ale też poza boiskiem, co również widać, bo uśmiech praktycznie nie schodzi mu z twarzy. - Jestem tutaj szczęśliwy - otwarcie przyznaje.

- Jak skomentuję jego start w nowym klubie? Tak, że to przede wszystkim wy macie łatwą robotę. Lekką i przyjemną, bo cały czas jest o czym pisać - Michniewicz mrugnął okiem do dziennikarzy.

A po chwili zdradził treść ostatnich wiadomości, które wymienił z Lewandowskim. - W niedzielę wieczorem wysyłałem informacje do zawodników, którzy zostaną powołani na wrześniowe zgrupowanie. No i wysłałem też m.in. do Roberta, o treści: "Robert, obserwowaliśmy twoje ostatnie mecze. Lecę teraz na twój kolejny do Monachium, ale to już niczego nie zmieni. Zasłużyłeś na powołanie" - napisałem. W poniedziałek "Lewy" odpisał mi, że dziękuje serdecznie, bo jeszcze nikt nigdy w ten sposób nie zapraszał go na zgrupowanie - uśmiechał się Michniewicz.

I dalej mówił o Lewandowskim: - Widać, że jest w dobrym humorze. Dostał nowe życie. Zarówno te piłkarskie, jak i te wokół piłki. Wszystko się układa. Do tego dziś o Robercie mówi cały świat. Jak grał w Bayernie, jego nazwisko też było nośne, ale nie aż tak. On potrzebował takiej dodatkowej motywacji z zewnątrz. I na razie wszystko wychodzi mu fantastycznie. Sam jestem ciekaw, jak wypadnie teraz na tle Bayernu. Jak w Monachium przywitają go też kibice. Wiadomo, że niektórzy pewnie będą buczeć, ale myślę, że jednak większość będzie biła mu brawo, bo przecież jest legendą Bayernu.

375 meczów, 344 gole, 72 asysty, 14 trofeów. Plus wiele wyróżnień indywidualnych i pobitych rekordów, które można wymieniać i wymieniać. Lewandowski w Bayernie spędził fantastyczne osiem lat. Ale dziś to już jest historia, bo latem Polak podpisał kontrakt z Barceloną. A drużyna z Katalonii - jak traf chciał - spotka się z byłym klubem Lewandowskiego już w fazie grupowej Ligi Mistrzów. Początek meczu Bayern - Barcelona we wtorek o 21.

W sobotę Barcelona zagra jeszcze ligowe spotkanie z Elche. Dwa dni później Lewandowski przyleci do Warszawy, gdzie rozpocznie się zgrupowanie reprezentacji Polski przed meczami z Holandią (22 września) i Walią (25 września). Dla kadry Michniewicza to będą dwa spotkania, które zakończą zmagania w tegorocznej Lidze Narodów. Polska po czterech meczach zajmuje trzecie miejsce w grupie. Ma trzy punkty przewagi nad ostatnią Walią oraz trzy straty do Belgii i sześć do Holandii. Celem jest utrzymanie się w Dywizji A, a więc zajęcie przynajmniej trzeciego miejsca w grupie.