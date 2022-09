W takich koszulkach Polacy zagrają na MŚ w Katarze. Wyciekły ich zdjęcia

– To będą stroje, w jakich wystąpimy w najbliższym cyklu dwuletnim, obejmującym m.in. MŚ w Katarze oraz eliminacje mistrzostw Europy 2024. Piłkarze będą mieć zdjęcia już w nowych koszulkach – powiedział niedawno w rozmowie z PAP rzecznik PZPN Jakub Kwiatkowski.

Tak będą wyglądały koszulki reprezentacji Polski na MŚ w Katarze

Do tej pory nie wiadomo było, jak dokładnie mają wyglądać stroje biało-czerwonych. - Jakie są te stroje? Nie mogę zdradzić szczegółów, nie jestem upoważniony. To nie jest tak, że tylko my je teraz zakładamy. Firma Nike będzie prezentować koszulki wszystkich reprezentacji, które ubiera - mówił Kwiatkowski.

Kibice nie muszą jednak czekać na pierwszy mecz reprezentacji podczas wrześniowego okienka dla gry narodowej, aby zobaczyć koszulki. A to dlatego, że Kamil Kobielski z portalu meczyki.pl opublikował projekt ubrania na Twitterze.

Pierwsza okazja, aby zobaczyć polskich piłkarzy w nowych koszulkach już 22 września. Podopieczni Czesława Michniewicza podejmą w Warszawie Holandię w ramach piłkarskiej Ligi Narodów, natomiast trzy dni później czeka ich wyjazdowy mecz z Walią. Wyprawa do Cardiff zakończy nasze zmagania w grupie 4, dywizji A.

Wrześniowe zgrupowanie, które będzie przedostatnim przed wylotem do Kataru (ostatnie odbędzie się w listopadzie tuż przed samymi mistrzostwami), rozpocznie się 19 września. Kwiatkowski podkreślił, że będzie ono krótkie i intensywne. Oprócz meczów naszych piłkarzy czekają bowiem obowiązki pozaboiskowe.