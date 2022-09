Oto najnowsze informacje ws. Sebastiana Szymańskiego

Sebastian Szymański doznał urazu w trakcie czwartkowego meczu Ligi Europy z Lazio (2:4) i zszedł z boiska w przerwie. Jak się okazało, to uraz mięśniowy. - Szymański wróci do treningów w połowie przyszłego tygodnia. Dobrych informacji jednak nie brakuje, bowiem wszystko wskazuje na to, że piłkarz będzie obecny na najbliższym zgrupowaniu reprezentacji Polski - informują Meczyki.pl.

Szymańskiego zabraknie w derbach. A miał go oglądać Czesław Michniewicz

Piłkarz Feyenoordu straci jednak niedzielny mecz derbowy ze Spartą Rotterdam, który ma rozpocząć się o godz. 20.00. Polak notuje udane wejście do holenderskiego zespołu. W pięciu dotychczasowych spotkaniach strzelił dwa gola i dołożył trzy asysty. W poprzedni czwartek zagrał jedynie w pierwszej połowie meczu Ligi Europy przeciwko Lazio. Szymańskiego po przerwie zastąpił reprezentant Iranu Alireza Jahanbakhsh, a jego drużyna przegrała 2:4.

Absencja Sebastiana Szymańskiego komplikuje plany Czesława Michniewicza, który właśnie przebywa w Holandii i obserwuje potencjalnych kadrowiczów. W sobotę przyglądał się Pawłowi Bochniewiczowi podczas meczu Ajax Amsterdam - Heerenveen, w którym klub polskiego obrońcy przegrał z mistrzami Holandii aż 5:0. Z kolei w niedzielę zamierzał wybrać się na mecz Vitesse z Utrechtem (zakończony wygraną Utrechtu 1:0), by sprawdzić formę Bartosza Białka i Kacpra Kozłowskiego, a po nim wyruszyć do Rotterdamu oglądać występ Szymańskiego. Informował o tym na Twitterze Roman Kołtoń.

Zgrupowanie reprezentacji Polski coraz bliżej, a w kadrze coraz więcej niewiadomych

Zgrupowanie reprezentacji Polski rusza 19 września. Polaków czekają dwa mecze, kończące rywalizację w grupie 4 dywizji A Ligi Narodów. Najpierw 22 września podopieczni Czesława Michniewicza podejmą na Stadionie Narodowym w Warszawie ekipę Holandii. Trzy dni później zmierzą się na wyjeździe z Walią.

Selekcjoner niebawem, bo już w poniedziałek 12 września, powinien ogłosić listę powołanych. Pozostaje jednak wiele niewiadomych, co do jej ostatecznego kształtu. Na ten moment z kontuzjami zmagają się bramkarze Wojciech Szczęsny i Kamil Grabara. Ostatnio informowaliśmy również o urazach Matty'ego Casha i Nicoli Zalewskiego. Ewentualne problemy zdrowotne Szymańskiego stanowiłyby więc dla Czesława Michniewicza dodatkowy kłopot.