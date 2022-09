Cios dla reprezentacji Polski. To może być poważne osłabienie na mecz z Holandią

Czarne chmury zebrały się nad AS Romą. Nie dość, że zespół ze stolicy Włoch przegrał w swoim inauguracyjnym spotkaniu w tym sezonie Ligi Europy z Łudogorcem Razgrad, to dodatkowo kontuzji nabawił się Nicola Zalewski - informuje portal Calciomercato.com. Uraz reprezentanta Polski to zła wiadomość także dla Czesława Michniewicza. Już 19 września rusza kolejne zgrupowanie naszej kadry przed meczami w ramach piłkarskiej Ligi Narodów.

Zalewski kontuzjowany. Niebawem przejdzie badania

Zalewski ma w sobotę przejść szczegółowe badania pod kątem ewentualnej kontuzji mięśnia przywodziciela. Już teraz wiadomo, że zdolnego wahadłowego zabraknie w najbliższej kolejce Seria A. W poniedziałek piłkarze Romy zagrają na wyjeździe z Empoli. Niewykluczone, że przerwa Zalewskiego wykluczy go również z udziału w spotkaniach z HJK Helsinki i Atalantą Bergamo - spekulują włoskie media. To by oznaczało powrót na włoskie boiska dopiero w październiku.

Kontuzje stają się w Romie prawdziwą plagą. Zalewski drobnego urazu doznał już podczas przedsezonowych przygotowań. Na szczęście szybko się z nim uporał i wrócił do gry. Teraz dołącza do wydłużającej się listy zawodników, z których w najbliższym czasie nie będzie mógł skorzystać trener Jose Mourinho. Są na niej: Georginio Wijnaldum, Nicolo Zaniolo, Marash Kumbulla oraz Stephan El Shaarawy.

Uraz Zalewskiego problemem Czesława Michniewicz i reprezentacji Polski

Gdyby kontuzja okazała się poważna, Zalewskiego zabrakłoby na wrześniowym zgrupowaniu reprezentacji Polski. Podopieczni Czesława Michniewicza 22 września podejmą na PGE Narodowym Holandię w ramach rywalizacji w grupie 4 dywizji A Ligi Narodów UEFA. Trzy dni później czeka ich wyjazd do Cardiff na mecz przeciwko Walii. Zgrupowanie rozpocznie się 19 września. Selekcjoner nie podał jeszcze listy powołanych.

