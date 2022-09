Michniewicz podał nazwiska pewniaków na mundial. Jest ich w sumie 18

Mistrzostwa świata w piłce nożnej zbliżają się wielkimi krokami. Mundial rozpocznie się 20 listopada i potrwa do 18 grudnia. Reprezentacja Polski trafiła do grupy C. Na pierwszym etapie turnieju biało-czerwoni zmierzą się z Argentyną, Arabią Saudyjską oraz Meksykiem. Kto zostanie powołany na mundial i kiedy poznamy oficjalną kadrę na tę imprezę? Na te pytania i na wiele innych w wywiadzie dla portalu I.pl odpowiedział Czesław Michniewicz.

Michniewicz ujawnia plany reprezentacji Polski na mistrzostwa świata. Trener wskazuje, kto może być pewny powołania i co dalej z kontuzjowanymi piłkarzami

Selekcjoner reprezentacji Polski ujawnił datę ogłoszenia składu na mundial. Zdradził także, ilu zawodników otrzyma zaproszenie na turniej. - Deadline na ogłoszenie pięćdziesiątki, zatem bardzo szerokiego składu, mamy do 21 października. Natomiast ścisła kadra mundialowa zostanie ogłoszona w listopadzie, krótko przed zgrupowaniem. Będziemy starali się to zrobić jak najpóźniej, najlepiej na ostatni mecz towarzyski, żeby wykluczyć już kontuzje. Dlatego, że chcemy powołać dokładnie 26 zawodników - oznajmił Michniewicz.

W dalszej części wywiadu szkoleniowiec ujawnił nazwiska ośmiu zawodników, którzy - jeśli nie przydarzy im się żaden uraz - mogą być pewni powołania. - Pewniaków na wyjazd jest w tej chwili osiemnastu. Takich, którzy jeśli unikną kontuzji i kontaktu z covidem, na pewno pojadę na te mistrzostwa. (...) Poza Lewandowskim, Milikiem, Szymańskim i Zielińskim na wyjazd mogą szykować się Szczęsny, Łukasz Skorupski, Kamil Glik, Janek Bednarek, i… dziesięciu innych pewniaków. Nie ma jednak sensu wymieniać teraz wszystkich nazwisk, choćby dlatego, żeby nie zapeszać - podkreślił.

Selekcjoner odniósł się także do sytuacji kontuzjowanych zawodników. Poruszono przede wszystkim temat Adama Buksy, który od trzech miesięcy nie pojawił się na murawie. - W najbliższym meczu, który jego klub rozegra w piątek, Buksa znajdzie się już wśród rezerwowych zawodników na ławce. Rozpoczął normalne treningi, ale w przypadku jego, Jacka Góralskiego, czy innych wracających po kontuzjach, przy wrześniowych powołaniach bierzemy ten fakt pod uwagę. (...) Buksa od czerwca nie grał, więc musi powalczyć o pierwszy skład w klubie. To najważniejsze z punktu widzenia reprezentacji i pod kątem mundialu. Rozmawiałem z Adamem, to bardzo rozsądny chłopak i rozumie tę sytuację - kontynuował.

Michniewicz poruszył również temat Dawida Kownackiego. Selekcjoner przyznał, że piłkarz nie jest jeszcze w optymalnej formie, dlatego też na mundial pojedzie on albo Krzysztof Piątek. Wszystko będzie zależało od najbliższych spotkań ligowych.

Szkoleniowiec skomentował także sytuację Grzegorza Krychowiaka. Problemem jest to, że klub Polaka bardzo szybko zakończy rundę jesienną. W związku z tym piłkarz może wypaść z rytmu meczowego. Michniewicz podkreślił jednak, że Krychowiak powinien otrzymać powołanie, a czynnikiem przemawiającym za taką decyzją, jest ogromne doświadczenie 32-latka.

- Na początku października, przy okazji wizyty w Katarze, zobaczę "Krychę" na żywo, i przekonam się, jaki jest poziom ligi arabskiej. (...) Tacy zawodnicy jak Grzegorz są ważni dla każdej reprezentacji, doświadczenia nie kupisz za żadne pieniądze, w meczu ze Szwecją przekonaliśmy się wszyscy, ile jeszcze ma do zaoferowania reprezentacji. A na dodatek powinien być najlepiej zaaklimatyzowany do mundialowych warunków. Powiedział mi ostatnio, że trenuje teraz przy 41 stopniach Celsjusza, mecze rozgrywa w podobnych warunkach, więc do wysokich temperatur będzie dopasowany jak mało kto - podkreślił.

Zanim jednak reprezentacja Polski rozpocznie przygodę z mundialem, czeka ją rywalizacja w Lidze Narodów. Polacy zagrają u siebie z Holandią, a potem na wyjeździe z Walią. Mecze odbędą się odpowiednio 22 i 25 września. Ponadto biało-czerwoni zagrają jeszcze towarzysko przed mistrzostwami świata z Chile 16 listopada.