Grał w reprezentacji Polski. Zmarnowany talent. "Uważali mnie za Niemca"

Mecze reprezentacji narodowych zbliżają się wielkimi krokami. Polacy zagrają 22 września w Warszawie, gdzie podejmą Holandię w ramach piłkarskiej Ligi Narodów, natomiast trzy dni później czeka ich wyjazdowy mecz z Walią. Wyprawa do Cardiff zakończy nasze zmagania w grupie 4, dywizji A.

"Zawsze po meczach intonowali 'Polska, biało-czerwoni'"

Swoje wspomnienia związane z młodzieżową reprezentacją biało-czerwonych w rozmowie z portalem tvpsport.pl wyjawił Alan Stulin. To piłkarz urodzony w Bełchatowie, posiadający polskie i niemieckie obywatelstwo. 9 razy zagrał w reprezentacji do lat 19 i raz w tej do lat 21.

– W drużynie byli Szczęsny, Krychowiak, Klich, Janota, Kupisz... I czułem się w kadrze tak, jakbyśmy byli rodziną. Podobało mi się to, jak przyjęli mnie i Lukasa – nie patrzyli na to, że jesteśmy z Niemiec, tylko od razu mogliśmy czuć się częścią drużyny. Nikt nie patrzył na to, kto ma jakie buty albo jak się ubiera - uważa 32-latek.

Stulin mógł grać dla Niemców, ale kiedy otrzymał propozycję, nie posiadał tamtejszego paszportu. Wyznaje jednak, że zawsze bardziej ciągnęło go w stronę Polski. Przypomina sobie, kto nadawał ton w szatni Polaków w tamtym okresie. - Szczęsny i Krychowiak nadawali jej ton! Zawsze po meczach intonowali "Polska, biało-czerwoni". Pamiętam, jak kiedyś w Hiszpanii po meczu włączyli "Kaczuszki" i zaczęli tańczyć, a my razem z nimi! W busach zawsze włączaliśmy polskie filmy – najczęściej "Chłopaki nie płaczą" i "Dzień świra". Gdy wychodziliśmy na boisko – jeden szedł walczyć za drugiego - przytacza pomocnik.

W 2012 roku Stulin trafił do GKS-u Bełchatów. Liczył, że będzie mógł grać więcej niż w swoim poprzednim klubie Kaiserslautern. - Rozmawiałem z trenerem, potem podpisałem kontrakt. Wydawało się, że nie powinno być problemów. Pojechałem na pierwszy trening i na miejscu dostałem pierwszy "strzał w pysk". "Jesteś młodym zawodnikiem z Niemiec. Jakiego ty masz menedżera? Dlaczego on cię wysyła do Bełchatowa? Czy on nie wie, że nam jeszcze trzech pensji nie zapłacili?" – powiedział mi wtedy Kosowski albo Lacić - przypomina sobie obecny zawodnik holenderskiego FC UNA Strassen.

Piłkarz dodaje, że był moment, w którym traktowano go jak Niemca. Mimo to, po odejściu z Bełchatowa po ledwie roku gry, wciąż śledził losy byłej drużyny. – Śledziłem występy moich kolegów i byłem na bieżąco z polską ligą. Poza tym mój kuzyn grał w rezerwach Zagłębia. Meik Karwot, z którym występowałem w Wormatii, też spędził w Polsce kilka lat. Ale tak sobie myślałem – znowu przyszedłbym na rok i nie wiadomo, co by było. Poza tym w klubie uważali mnie za Niemca, choć nawet grając w Kaiserslautern zawsze deklarowałem moje przywiązanie do Polski.

Kariera Stulina nie potoczyła się tak, jakby sam tego oczekiwał. Po przykrej przygodzie w Bełchatowie nie chciał już słyszeć o powrocie do polskiej ligi. Wrócił do Niemiec. Trafił do VfR Wormatia 08 Worms, a poźniej do TSV Alemannia Aachen 1900 i w końcu do FC UNA Strassen.

– Czy mógłbym zajść dalej? Być może. Zawsze można osiągnąć więcej. Ale nie chcę na to patrzeć w ten sposób. Bez względu na to, gdzie grałem – w Niemczech, Polsce czy Luksemburgu, cieszyłem się z tego, że mogę robić to, co kocham. Teraz czuję się szczęśliwy – mam bliskich, na których zawsze mogę liczyć – rodzinę i przyjaciół w Polsce oraz w Niemczech. W młodym wieku wyjechałem z kraju, ale nigdy nie zapomniałem, skąd pochodzę - zapewnia piłkarz.