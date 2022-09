Fatalne wieści. Rzecznik PZPN zdradził nowe informacje ws. kontuzji Casha

Podobnie jak w poprzednim sezonie, tak i w obecnym Matty Cash jest podstawowym obrońcą Aston Villi. Reprezentant Polski wystąpił we wszystkich dotychczasowych spotkaniach w pełnym wymiarze czasu. 25-latek znalazł się także w wyjściowym składzie drużyny na sobotni mecz z Manchesterem City (1:1). Niestety już w 26. minucie rywalizacji piłkarz musiał opuścić boisko. Okazało się, że Cash doznał kontuzji uda.

Występ Matty'ego Casha w Lidze Narodów pod dużym znakiem zapytania. Rzecznik PZPN przekazał nowe informacje

O tym, jak poważny jest to uraz, poinformował trener Aston Villi Steven Gerrard. Pierwsze wieści były dość niepokojące. Brytyjczyk wyjawił, że prawy obrońca doznał urazu ścięgna podkolanowego.

Nieco bardziej optymistyczny w tej sprawie był selekcjoner reprezentacji Polski, Czesław Michniewicz. "Spokojnie, mam info od Matiego. Nic poważnego" - napisał w sobotę na Twitterze trener biało-czerwonych. W związku z tym wydawało się, że 25-letni piłkarz będzie do dyspozycji szkoleniowca w najbliższych spotkaniach Ligi Narodów.

Jednak nowe informacje w sprawie przekazał Jakub Kwiatkowski. - Udział Matty'ego we wrześniowych meczach kadry stoi pod dużym znakiem zapytania - powiedział PAP rzecznik prasowy PZPN. Zdaniem dziennikarzy rekonwalescencja Casha może potrwać do czterech tygodni. W takiej sytuacji 25-latka najprawdopodobniej zabraknie na zgrupowaniu przed ostatnimi meczami Ligi Narodów.

Pod znakiem zapytania stoi także występ Jacka Góralskiego. Pomocnik VfL Bochum narzeka na problemy mięśniowe, które wyeliminowały go z gry w ostatnim meczu Bundesligi przeciwko Werder Brema (0:2). O tym, kto zostanie powołany na wrześniowe mecze kadry, dowiemy się w poniedziałek 12 września.

Ostatnie spotkania w Lidze Narodów reprezentacja Polski rozegra w dniach 22 i 25 września. Najpierw biało-czerwoni zagrają u siebie z Holandią. W pierwszym meczu tych drużyn padł remis 2:2, a jedną z bramek strzelił nie kto inny, jak właśnie Matty Cash. Z kolei trzy dni później podopieczni Michniewicza zmierzą się na wyjeździe z Walią. W czerwcu to Polacy byli górą 2:1.

To będą arcyważne spotkania nie tylko w kontekście ostatecznego miejsca biało-czerwonych w ich grupie LN. To także jedne z ostatnich meczów, które reprezentacja rozegra przed zbliżającymi się mistrzostwami świata w Katarze. Mundial potrwa od 20 listopada do 18 grudnia. Rywalami Polaków w fazie grupowej turnieju będą: Argentyna, Meksyk i Arabia Saudyjska.