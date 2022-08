Maciej Rybus przerwał milczenie. Powiedział o swojej przyszłości kadrze

Maciej Rybus mimo wygasającego kontraktu z Lokomotiwem Moskwa, nie zdecydował się na opuszczenie Rosji. Zamiast tego reprezentant Polski podpisał nowy kontrakt z innym klubem ze stolicy państwa najeźdźcy - Spartakiem. Jak można było się spodziewać, taki ruch niemal od razu przekreślił szansę 33-latka na występy w narodowych barwach, a co najważniejsze w zbliżających się mistrzostwach świata w Katarze. 20 czerwca Polski Związek Piłki Nożnej wydał oświadczenie, w którym potwierdził, że piłkarz nie znajdzie się w kadrze na mundial.

REKLAMA

Zobacz wideo Najwyższy kontrakt w historii Rakowa. "To jest inwestycja" [Sport.pl LIVE]

Maciej Rybus przemówił. Polak wystosował jasną deklarację. "Jeśli zmienią zdanie, przyjadę"

Reprezentant Polski bardzo długo unikał odpowiedzi na pytania związane z brakiem powołania. Przemówił dopiero przed kilkoma dniami. W rozmowie z portalem "Sport-express.ru" piłkarz przyznał, że zdawał sobie sprawę z konsekwencji, jakie niosła za sobą decyzja o kontynuowaniu kariery w Rosji.

Oficjalnie: Hasan Salihamidzić został nagrodzony nową umową w Bayernie

- Wiedziałem już wcześniej, że po swojej decyzji nie zagram na mundialu. Przeprowadziłem rozmowę z selekcjonerem. Michniewicz wyjaśnił mi, jak wygląda sytuacja. Mimo to zdecydowałem się kontynuować karierę na wschodzie. Tutaj jest moja rodzina, od dawna mieszkam i pracuję w tym kraju - podkreślił Rybus.

Co więcej, lewy obrońca wyznał, że nawet jeśli podjąłby decyzję o zmianie otoczenia, to nie miał pewności, że otrzyma powołanie na mundial. - Nie byłem pewien czy pojadę do Kataru. W naszej drużynie jest bardzo dużo młodych piłkarzy z dobrych klubów. Mógłbym nie zostać powołany, mimo że posiadam ogromne doświadczenie. (...) Rozegrałem już wiele spotkań dla reprezentacji. Teraz przyszedł czas na młodą krew - podkreślił.

Rybus wystosował także jasną deklarację. - Nie zakończyłem kariery reprezentacyjnej. Jeśli szefowie zmienią zdanie i do mnie zadzwonią, przyjadę - zakończył.

Więcej informacji na stronie głównej Gazeta.pl

Hiszpanie piszą o Lewandowskim. Są zachwyceni. "Najpilniej strzeżony sekret"

Rybus rozegrał 66 meczów dla drużyny narodowej - zdobył dwie bramki i asystował przy 14 trafieniach. Wystąpił też na trzech wielkich turniejach - Euro 2012, mistrzostwach świata w Rosji w 2018 roku oraz Euro 2020.