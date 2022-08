Ed Sheeran znów to zrobił. Zagorzały kibic zaśpiewał w koszulce reprezentacji Polski

Ed Sheeran to bez dwóch zdań jeden z najpopularniejszych piosenkarzy na świecie. Jego utwory jak "Shape of You", "I See Fire", czy "Bad Habits", podbiły serca fanów na całym świecie. Nie inaczej jest w Polsce, co widać po zainteresowaniu koncertem artysty. Chęć usłyszenia piosenkarza była tak duża, że Brytyjczyk postanowił zagrać dwa dni z rzędu.

Sheeran w koszulce reprezentacji Polski podczas koncertu

Pierwszy raz na Stadionie Narodowym w Warszawie Sheeran zaśpiewał w piątek. Na fanach zrobił ogromne wrażenie. Piłkarski obiekt wypełnił się po brzegi, a obecni Polacy śpiewali razem z artystą jego największe przeboje.

Piosenkarz nie pozostawał dłużny wobec polskich fanów. Postanowił przygotować im miłą niespodziankę. Najpierw na scenę wyszedł w koszulce z napisem "Warsaw". I już tym zasłużył sobie na ogromne owacje. Nikt wtedy nie spodziewał się jednak tego, że za kilka minut artysta zmieni odzież. Postanowił bowiem wyjść w koszulce reprezentacji biało-czerwonych w piłce nożnej. Reakcja publiczności była natychmiastowa. Ogromne brawa.

To nie był pierwszy raz, kiedy autor wielu hitów i ulubieniec rozgłośni radiowych wyszedł na scenę w naszym kraju w koszulce reprezentacji Polski. Cztery lata temu podczas koncertu w Warszawie zrobił to samo. Wówczas w trakcie jednej z piosenki zdecydował się także zabrać na scenę biało-czerwoną flagę.

Ed Sheeran sam jest kibicem piłkarskim. Jako urodzony Anglik nie potrafi nie przeżywać meczów swojej reprezentacji. W rozgrywkach klubowych wspiera Ipswich Town FC, chociaż przed laty bardziej kojarzono go z Chelsea. Okazało się jednak, że to jego ojciec był fanem "The Blues". - Dlatego chodzę z nim czasami na ich mecze - powiedział Sheeran cytowany przez goal.com.

W innym wywiadzie dla Radio 1 potwierdził z kolei, że jego piosenka "Castle On the Hill" jest poświęcona hrabstwu Suffolk i między innymi Ipswich Town FC. - Nie sądzę, aby ktokolwiek kiedyś zrobił coś podobnego - stwierdził. Sheeran został również potwierdzony jako oficjalny sponsor koszulek Ipswich Town na sezon 2021/22, a dodatkowo otrzymał oficjalny numer drużyny "17".