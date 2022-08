Peszko wskazuje kandydata do reprezentacji Polski. "Oczywistość"

Rafał Wolski jest jednym z kluczowych piłkarzy Wisły Płock, obecnego lidera Ekstraklasy na początku sezonu. 29-letni pomocnik zagrał w sześciu meczach, w których zdobył pięć bramek i zanotował dwie asysty. Nie ma obecnie skuteczniejszego piłkarza w lidze. "Dawniej był wielką nadzieją reprezentacji Polski, którą interesowało się wiele znanych klubów, z Borussią Dortmund na czele. Teraz Rafał Wolski to zawodnik po przejściach. To właśnie pomocnik z Kozienic głównie zachwyca w barwach Wisły Płock" - czytamy w Sport.pl.

Sławomir Peszko wskazuje swojego kandydata do reprezentacji Polski. "Imponuje mi"

Sławomir Peszko był gościem programu "Studio Ekstraklasa" w Interii. Zawodnik Wieczystej Kraków zdradził, kto jego zdaniem zasługuje na powołanie na najbliższe zgrupowanie reprezentacji Polski. - Imponuje mi forma Rafała Wolskiego. Rozmawiałem z nim odnośnie reprezentacji, nasuwa się jedno pytanie - czy będzie powołany. Dla mnie to oczywistość. Na razie Rafał nie otrzymał on żadnego odzewu ze strony Czesława Michniewicza czy jego sztabu - powiedział Peszko, przywołując przykłady Bena Ledermana czy Bartosza Kapustki, którzy są w kręgu zainteresowań reprezentacji Polski.

Kontrakt Rafała Wolskiego z Wisłą Płock jest ważny do końca czerwca przyszłego roku. Zdaniem Sławomira Peszki pomocnik może znów spróbować gry za granicą. - Możliwe, że Rafał ma jeszcze ochotę na zagraniczny wyjazd i czeka, co wydarzy się w końcówce okienka. Jakieś oferty za niego już się pojawiły, ale z tego co wiem na razie były niezadowalające - dodał. Rafał Wolski wcześniej grał w takich klubach, jak Fiorentina (2013-2016), Bari (2014-2015) czy KV Mechelen (2015-2016).

Rafał Wolski jest wychowankiem Legii Warszawa, dla której grał w latach 2010-2013. Potem pomocnik zdecydował się odejść za 2,7 mln euro do Fiorentiny, ale tam sobie nie poradził. Wolski wrócił do Ekstraklasy w lutym 2016 roku, przychodząc na wypożyczenie do Wisły Kraków. Pięć miesięcy później kupiła go Lechia Gdańsk za 500 tysięcy euro, dla której grał w latach 2016-2020. Rafał Wolski zagrał 39 spotkań dla Wisły Płock od marca 2020 roku, w których zdobył 11 bramek i zanotował 10 asyst.